«Αδράνεια πολλών ετών» καταλογίζει η Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου στην Πολιτεία, επισημαίνοντας, με αφορμή το ατυχές γεγονός της μη επίτευξης αεροκομιδής 38χρονου στην Ελλάδα για να υποβληθεί σε μεταμόσχευση πνευμόνων, ότι η Κύπρος, ως ένα νησιωτικό κράτος «οφείλει να μπορεί να καλύπτει τις ανάγκες της με επαρκείς και διασφαλισμένους μηχανισμούς, χωρίς να παραμένει εγκλωβισμένη σε διαδικασίες μέσω φορέων που εδρεύουν σε άλλες χώρες».

Υπενθυμίζεται ότι η μεταφορά του 38χρονου, σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν από πλευράς ΟΑΥ, δεν κατέστη δυνατή αφού υπήρχε διαθέσιμος χρόνος τριών μόνο ωρών με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η άφιξη στην Κύπρο αεροσκάφους από τους φορείς, με τους οποίους συνεργάζεται ο Οργανισμός και εδρεύουν σε άλλες χώρες.

«Η Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου εκφράζει τον συγκλονισμό και τη βαθιά της θλίψη για το γεγονός ότι ένας συνάνθρωπός μας έχασε την ευκαιρία ζωής, όχι για ιατρικούς λόγους, αλλά λόγω αδυναμίας έγκαιρης αεροδιακομιδής. Το περιστατικό αυτό εγείρει σοβαρό ζήτημα ευθύνης της Πολιτείας ως προς τη διασφάλιση επαρκών και άμεσα ενεργοποιήσιμων μηχανισμών διακομιδής ασθενών σε επείγουσες περιπτώσεις. Η πρόσβαση σε κρίσιμες ιατρικές πράξεις δεν μπορεί να εξαρτάται από την εκ των υστέρων εξεύρεση λύσεων».

Για χρόνια, αναφέρει σε ανακοινωση της η ΟΣΑΚ, επικρατούσε αδράνεια από πλευράς Πολιτείας σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη της προνοσοκομειακής και επείγουσας φροντίδας στη βάση των υψηλότερων διεθνών προτύπων.

«Η ΟΣΑΚ έχει τοποθετηθεί διαχρονικά επί του ζητήματος. Ήδη από το 2019, ενώπιον της Βουλής, κατέθεσε σαφείς θέσεις για την ανάγκη οργανωμένου και διασφαλισμένου πλαισίου προνοσοκομειακής φροντίδας.

Το 2024, με τεκμηριωμένη γραπτή μελέτη προς την Κυβέρνηση και στο πλαίσιο θεσμικών παρεμβάσεων, επανέφερε το θέμα ζητώντας τη δημιουργία ανεξάρτητου φορέα προνοσοκομειακής φροντίδας, με επαρκή στελέχωση, εξοπλισμό και διασφαλισμένη δυνατότητα άμεσης αεροδιακομιδής για κάθε επείγουσα ανάγκη».

Καταλήγοντας η Ομοσπονδία Ασθενών αναφέρει: «Αναμένουμε από το Υπουργείο Υγείας την πλήρη διερεύνηση των γεγονότων και την επίσημη ενημέρωση της κοινωνίας: αν υπήρξε κενό, σε ποιο επίπεδο εντοπίζεται και ποιες συγκεκριμένες αλλαγές θα προωθηθούν.

Η Πολιτεία οφείλει να διασφαλίζει ότι η ετοιμότητα του συστήματος δεν θα δοκιμάζεται σε βάρος των ασθενών. Ευχόμαστε να εξευρεθεί το συντομότερο δυνατό νέο μόσχευμα και να ληφθούν ουσιαστικά μέτρα ώστε να μη βρεθεί κανένας άλλος ασθενής σε αντίστοιχη θέση».

Αναφέρεται ότι κατά τη σημερινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής επιτροπής Υγείας είναι προγραμματισμένο να συζητηθεί νομοσχέδιο που προβλέπει για την ίδρυση Εθνικού Φορέα Ασθενοφόρων, ο οποίος θα υπάγεται στο υπουργείο Υγείας.