«Μέχρι εδώ ήταν. Στερέψαμε από λόγια. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή, θα πάμε σε μέτρα έστω και αν εμείς δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να ταλαιπωρούμε τους ασθενείς. Δεν μας αφήνουν άλλη επιλογή. Χρειαζόμαστε νοσηλευτές χθες και μας λένε για νέα μελέτη». Έξω φρενών ο πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων Μάριος Καραϊσκάκης.

Η έλλειψη νοσηλευτών, «είναι πρόβλημα υπαρκτό, εμείς φωνάζουμε, παρακαλούμε, έχουμε κάνει συσκέψεις, λέμε τα ίδια πράγματα, δίνουμε τα ίδια υπομνήματα, πάμε στο Υπουργείο, πάμε στη Βουλή, τίποτα. Έχουμε στερέψει από λόγια Κάναμε σύσκεψη πριν τα Χριστούγεννα, μας έδιναν υποσχέσεις τίποτα δεν έγινε, είχε μπει χρονοδιάγραμμα δεν τηρήθηκε».

Στη Βουλή, είπε μιλώντας στο κρατικό ραδιόφωνο, «μας κάλεσαν κάποια στιγμή για να συζητήσουμε νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας να γίνουν κάποιες τροποποιήσεις που θα μας βοηθήσουν να εργοδοτήσουμε ξένους νοσηλευτές. Τίποτα δεν έγινε, αντέδρασαν οι συντεχνίες και τώρα μαθαίνουμε ότι αντί να προωθήσουμε λύσεις θα κάνουμε νέα μελέτη. Ε όχι δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια για τα ιδιωτικά νοσοκομεία. Λειτουργούμε οριακά σε ό,τι αφορά τη στελέχωση μας σε νοσηλευτές».

«Οι ξένοι νοσηλευτές που τελειώνουν στις νοσηλευτικές σχολές της Κύπρου θα μας σύρουν στα Δικαστήρια της Ευρώπης. Τελειώνουν εδώ, έχουν τα δικά μας πτυχία, κατέχουν την γνώση της ελληνικής γλώσσας και εμείς τους κλείνουμε την πόρτα γιατί πρέπει να έχουν μεταπτυχιακό ενώ οι κύπριοι δεν πρέπει».

«Μέχρι εδώ ήταν. Εάν δεν δούμε λύσεις τώρα, την επόμενη φορά που θα βγούμε δημόσια θα είναι για να ανακοινώσουμε τη λήψη μέτρων», είπε καταλήγοντας ο πρόεδρος του ΠΑΣΙΝ.