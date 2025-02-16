Ευαισθητοποίηση στην Κύπρο: Ο κίνδυνος είναι υπαρκτός αλλά συχνά υποτιμημένος

Πρόσφατη έρευνα που διεξήχθη στην Κύπρο (Μάιος 2025) αποκάλυψε ότι ενώ το 60% των ενηλίκων έχει ακούσει για τον έρπητα ζωστήρα, μόνο το 14% σχεδίαζε να μιλήσει με τον γιατρό του για τον προσωπικό του κίνδυνο. Μόλις το 19% γνώριζε ότι 1 στους 3 ανθρώπους θα εμφανίσει έρπητα ζωστήρα στη διάρκεια της ζωής του.1 Αυτό το χάσμα μεταξύ ευαισθητοποίησης και δράσης σημαίνει ότι πολλοί Κύπριοι υποτιμούν τη δική τους ευπάθεια και χάνουν την ευκαιρία να συμβάλλουν στην έγκαιρη προστασία τους.

«Πολλοί άνθρωποι δεν συνειδητοποιούν πόσο επώδυνος και ενοχλητικός μπορεί να είναι ο έρπητας ζωστήρας μέχρι να είναι πολύ αργά. Όσο περισσότερο μιλάμε ανοιχτά για αυτό, τόσο περισσότερο ενδυναμώνουμε τα άτομα, ειδικά τα άτομα άνω των 60 ετών, να δράσουν και να προστατεύσουν την υγεία τους».

Ανδρέας Χριστοδούλου, Διευθυντής Λειτουργιών, Κυπριακή Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών (CyFPA)

Πώς μπορεί να βοηθήσει ο προσωπικός σας γιατρός;

Είναι σύνηθες για άτομα ηλικίας 50 και 60 ετών να αισθάνονται «πολύ νέοι» για να κινδυνεύουν από έρπητα ζωστήρα ή να πιστεύουν ότι επηρεάζει μόνο τους άλλους. Ωστόσο, η πιθανότητα, και επομένως ο κίνδυνος, αυξάνεται μετά τα 50 και αυξάνεται πιο απότομα μετά τα 60, συμπεριλαμβανομένου των υγιών και ενεργών ατόμων.2,3 Εάν ανήκετε σε αυτήν την ηλικιακή ομάδα, συνιστάται να συμβουλευτείτε και να συζητήσετε με το γιατρό σας, καθώς ο έρπητας ζωστήρας μπορεί να εμφανιστεί απροσδόκητα και η πρόληψη μπορεί να κάνει πραγματική διαφορά.2

Στην Κύπρο, ο εμβολιασμός κατά του έρπητα ζωστήρα συνιστάται στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών και καλύπτεται από το ΓΕΣΥ για ενήλικες άνω των 60 ετών και ενήλικες 18+ με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης έρπητα ζωστήρα.4

Τι είναι ο έρπητας ζωστήρας;

Ο έρπητας ζωστήρας είναι μια επώδυνη ασθένεια που προκαλείται από την επανενεργοποίηση του ιού της ανεμευλογιάς ζωστήρα (VZV), του ίδιου ιού που προκαλεί την ανεμοβλογιά. Μετά την ανάρρωση από την ανεμοβλογιά, ο ιός παραμένει στο σώμα και μπορεί να επανενεργοποιηθεί αργότερα στη ζωή, καθώς το ανοσοποιητικό σύστημα εξασθενεί φυσικά με την ηλικία.2

Η κατάσταση συνήθως ξεκινά με πόνο, κάψιμο ή μυρμήγκιασμα στη μία πλευρά του σώματος, συχνά στο στήθος, την κοιλιά ή το πρόσωπο.2 Λίγες μέρες αργότερα, εμφανίζεται ένα εξάνθημα ή ένα σύμπλεγμα φυσαλίδων σε μοτίβο που μοιάζει με ταινία. Ο πόνος μπορεί να περιγραφεί ως κάψιμο ή μαχαίρι, και ακόμη και το ελαφρύ άγγιγμα από τα ρούχα μπορεί να είναι αφόρητο.2

Άλλα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν κνησμό, πονοκέφαλο, κόπωση, πυρετό και ευαισθησία στο φως.2

Πιθανές επιπλοκές του έρπητα ζωστήρα;

Ενώ οι περισσότεροι άνθρωποι αναρρώνουν πλήρως, περίπου 1 στους 5 ενήλικες άνω των 50 ετών μπορεί να εμφανίσει μεθερπητική νευραλγία (PHN), επίμονο νευρικό πόνο που μπορεί να διαρκέσει μήνες ή και χρόνια μετά την επούλωση του εξανθήματος.5 Αν και σπάνιες, άλλες επιπλοκές μπορεί να περιλαμβάνουν δευτερογενείς λοιμώξεις και φλεγμονή σε όργανα όπως οι πνεύμονες, ο εγκέφαλος ή το ήπαρ.6

Ποιος κινδυνεύει;

Η ηλικία είναι ο ισχυρότερος παράγοντας κινδύνου. Μόλις φτάσετε τα 60, ο κίνδυνος αυξάνεται απότομα, ακόμα κι αν αισθάνεστε υγιείς.2 Τα άτομα με χρόνιες παθήσεις όπως ο διαβήτης, οι καρδιαγγειακές παθήσεις ή η χρόνια νεφρική νόσος εμφανίζουν επίσης αυξημένο κίνδυνο.5 Ο έρπητας ζωστήρας μπορεί, ωστόσο, να επηρεάσει οποιονδήποτε είχε προηγουμένως ανεμοβλογιά, ακόμη και εκείνους που έχουν καλή υγεία.5

Πάρτε τον έλεγχο της υγείας σας

Μην υποτιμάτε τον αντίκτυπο που μπορεί να έχει ο έρπητας ζωστήρας στην ευημερία σας.2 Μείνετε ενημερωμένοι, μιλήστε με το γιατρό σας και λάβετε μέτρα για να προστατεύσετε τον εαυτό σας. Μάθετε περισσότερα στο erpitaszostiras.cy.

