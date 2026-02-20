Είναι ευρέως γνωστή για τις καταπραϋντικές της ιδιότητες σε ηλιακά εγκαύματα και ερεθισμούς του δέρματος. Ωστόσο, νέα έρευνα υποδηλώνει ότι η αλόη βέρα μπορεί, στην πραγματικότητα, να κάνει πολλά περισσότερα για την υγεία. Σύμφωνα με πρόσφατα ευρήματα, που δημοσιεύονται στο Current Pharmaceutical Analysis, ορισμένες χημικές ουσίες του φυτού αλληλεπιδρούν με βασικά ένζυμα του εγκεφάλου που εμπλέκονται στη νόσο Αλτσχάιμερ. Οι ερευνητές τονίζουν ότι πρόκειται για προκαταρκτικά ευρήματα, τα οποία ωστόσο ενδέχεται να υποδείξουν μια πιθανή νέα οδό για την ανάπτυξη φαρμάκων που στοχεύουν στην επιβράδυνση της γνωστικής έκπτωσης.

Στοχεύοντας έναν βασικό χημικό αγγελιοφόρο

Στη νόσο Αλτσχάιμερ, παρατηρείται μείωση της ακετυλοχολίνης, ενός χημικού αγγελιοφόρου που διευκολύνει την επικοινωνία των νευρικών κυττάρων. Τα χαμηλά επίπεδα ακετυλοχολίνης συνδέονται με απώλεια μνήμης και γνωστική δυσλειτουργία, χαρακτηριστικά συμπτώματα της νόσου.

Δύο ένζυμα στον εγκέφαλο, η χολινεστεράση και η βουτυρυλοχολινεστεράση, παίζουν καθοριστικό ρόλο στην αποικοδόμηση της ακετυλοχολίνης. Ορισμένα φάρμακα που διατίθενται σήμερα στην αγορά δρουν αναστέλλοντας αυτά τα ένζυμα, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στη διατήρηση των επιπέδων ακετυλοχολίνης και την προσωρινή βελτίωση των συμπτωμάτων.

Στη νέα μελέτη, οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν προηγμένες υπολογιστικές προσομοιώσεις, για να αναλύσουν τον τρόπο με τον οποίο οι ενώσεις της αλόης αλληλεπιδρούν μ’ αυτά τα ένζυμα. Η προσέγγιση αυτή επέτρεψε στους ερευνητές να μοντελοποιήσουν τη συμπεριφορά των μορίων στο σώμα και να προβλέψουν την πιθανή αποτελεσματικότητά τους.

Μια πολλά υποσχόμενη ένωση: Η β-σιτοστερόλη

Μεταξύ των ενώσεων που μελετήθηκαν, η β-σιτοστερόλη ξεχώρισε. «Τα ευρήματά μας υποδηλώνουν ότι η β-σιτοστερόλη, μία από τις ενώσεις της αλόης βέρα, παρουσιάζει σημαντική σύνδεση και σταθερότητα, καθιστώντας την μια πολλά υποσχόμενη υποψήφια για την ανάπτυξη φαρμάκων μελλοντικά», δήλωσε η κύρια συγγραφέας, Meriem Khedraoui, ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο της Καζαμπλάνκα.

Η ερευνητική ομάδα ανακάλυψε ότι η β-σιτοστερόλη προσκολλάται πιο ισχυρά από οποιαδήποτε άλλη ένωση που δοκιμάστηκε στα ένζυμα-στόχους. Αυτό υποδηλώνει ότι θα μπορούσε, ενδεχομένως, να επιβραδύνει την αποικοδόμηση της ακετυλοχολίνης, βοηθώντας στη διατήρηση της επικοινωνίας μεταξύ των εγκεφαλικών κυττάρων.

Οι ερευνητές πραγματοποίησαν επίσης μοντελοποίηση ασφαλείας, για να αξιολογήσουν εάν η ένωση θα μπορούσε θεωρητικά να χρησιμοποιηθεί ως φάρμακο. Η ανάλυσή τους υποδηλώνει ότι η β-σιτοστερόλη είναι πιθανό να απορροφάται καλά από τον οργανισμό και είναι απίθανο να είναι τοξική σε θεραπευτικά επίπεδα. «Η ανάλυση υποστηρίζει αυτές τις ενώσεις ως ασφαλείς και αποτελεσματικούς θεραπευτικούς παράγοντες», δήλωσε ο συν-συγγραφέας της μελέτης, Samir Chtita.

Σημαντικοί περιορισμοί

Παρά τα ενθαρρυντικά ευρήματα, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η έρευνα βρίσκεται ακόμα στα αρχικά της στάδια. Η μελέτη βασίστηκε εξ ολοκλήρου σε προσομοιώσεις υπολογιστή και όχι σε εργαστηριακά πειράματα ή δοκιμές σε ανθρώπους, που σημαίνει ότι τα αποτελέσματα παραμένουν θεωρητικά, έως ότου επικυρωθούν σε δοκιμές στον πραγματικό κόσμο.

Ο Christopher Weber, Ph.D., διευθυντής των παγκόσμιων επιστημονικών πρωτοβουλιών της Alzheimer’s Association, σύστησε προσοχή: «Επειδή τα συμπληρώματα αλόης βέρα είναι ευρέως διαθέσιμα, χωρίς ιατρική συνταγή και δεν έχουν μελετηθεί, ώστε να επικυρωθεί η χρήση τους σε άτομα με τη νόσο Αλτσχάιμερ ή άλλες ασθένειες που προκαλούν άνοια ή γνωστική έκπτωση, οι καταναλωτές πρέπει να είναι προσεκτικοί».

Ο ίδιος επεσήμανε, επίσης, μια σημαντική διάκριση: Η αναστολή των ενζύμων χολινεστεράσης μπορεί να βοηθήσει στη διαχείριση των συμπτωμάτων, αλλά δεν σταματά τον υποκείμενο θάνατο των εγκεφαλικών κυττάρων και τη βλάβη που προκαλεί η νόσος Αλτσχάιμερ. «Ακόμη κι αν τα ευρήματα επιβεβαιωθούν, δεν μιλάμε για μια θεραπεία που «τροποποιεί την ασθένεια», εξήγησε.

Τι θα ακολουθήσει;

Θα χρειαστούν περαιτέρω έρευνες για να προσδιοριστεί εάν οι ενώσεις της αλόης βέρα μπορούν να ωφελήσουν τους ασθενείς με τη νόσο Αλτσχάιμερ. Η έρευνα συνεχίζεται με υπό ανάπτυξη θεραπείες που στοχεύουν, όχι μόνο στη διαχείριση των συμπτωμάτων, αλλά και στην αντιμετώπιση της υποκείμενης νόσου. Προς το παρόν, οι ειδικοί συμβουλεύουν τα άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα μνήμης ή γνωστικές αλλαγές να συμβουλεύονται τον γιατρό τους.

protothema.gr