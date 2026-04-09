Νέα συζήτηση για την υγεία του Ντόναλντ Τραμπ, άνοιξε μετά από φόβους που εξέφρασε η ανιψιά του ότι εμφανίζει σημάδια που θυμίζουν άνοια.

Η Μαίρη Τραμπ, κλινική ψυχολόγος και κόρη του εκλιπόντος αδελφού του προέδρου, Φρεντ Τραμπ Τζούνιορ, μίλησε εκτενώς για όσα θεωρεί «ανησυχητικές αλλαγές» στη συμπεριφορά του Ντόναλντ Τραμπ.

Σε συνέντευξή της στο New York Magazine ανέφερε ότι έχει παρατηρήσει στιγμές που της θυμίζουν τα πρώτα συμπτώματα της άνοιας του Φρεντ Τραμπ Σίνιορ, ο οποίος είχε διαγνωστεί με Αλτσχάιμερ.

Παρατηρήσεις που προκαλούν συζήτηση

Η Μαίρη Τραμπ περιέγραψε περιστατικά όπου, κατά την άποψή της, ο πρόεδρος φαίνεται να χάνει την αίσθηση του χρόνου και του χώρου. Χαρακτήρισε το βλέμμα του ως «σαν ελάφι στα φώτα», ενώ σε συζήτηση στο podcast του The Daily Beast υποστήριξε ότι ορισμένες εκφράσεις και αντιδράσεις του της θυμίζουν έντονα τον παππού της. Τόνισε επίσης ότι διακρίνει ενδείξεις μείωσης της βραχυπρόθεσμης μνήμης και ελέγχου των παρορμήσεων, σημειώνοντας ότι η άνοια έχει εμφανιστεί και σε άλλα μέλη της οικογένειας.

Οι επισημάνσεις των ειδικών

Παρά τον θόρυβο που προκάλεσαν οι δηλώσεις της, ειδικοί επισημαίνουν ότι η διάγνωση άνοιας ή Αλτσχάιμερ δεν μπορεί να γίνει από απόσταση ούτε να βασιστεί σε δημόσιες εμφανίσεις. Τονίζουν ότι απαιτείται πλήρης κλινική αξιολόγηση, καθώς η συμπεριφορά ενός ατόμου μπορεί να επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες που δεν σχετίζονται με νευροεκφυλιστικές παθήσεις.

Η αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ

Ο πρόεδρος απέρριψε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς, αναφερόμενος στην κατάσταση του πατέρα του: «Είχε ένα πρόβλημα. Σε μια συγκεκριμένη ηλικία, γύρω στα 86, 87, άρχισε να έχει, πώς το λένε; Κάτι σαν Αλτσχάιμερ. Λοιπόν, εγώ δεν το έχω… Δεν το σκέφτομαι καθόλου. Ξέρεις γιατί; Γιατί ό,τι κι αν είναι, η στάση μου είναι “ό,τι να ’ναι”.»

Τι είναι η άνοια και ποια τα σημάδια της

Σύμφωνα με τη Mayo Clinic, η άνοια αποτελεί γενικό όρο που περιγράφει συμπτώματα που επηρεάζουν τη μνήμη, τη σκέψη και τις κοινωνικές δεξιότητες σε βαθμό που δυσχεραίνουν την καθημερινότητα. Η νόσος Αλτσχάιμερ είναι η συχνότερη αιτία. Τα βασικά συμπτώματα περιλαμβάνουν απώλεια μνήμης που επηρεάζει τις καθημερινές δραστηριότητες, δυσκολία στην επικοινωνία, προβλήματα επίλυσης ζητημάτων, σύγχυση ως προς τον χρόνο ή τον χώρο, αλλαγές στη διάθεση και την προσωπικότητα, μειωμένη κρίση και κοινωνική απόσυρση.

Η φυσιολογική γήρανση και οι διαφορές της

Η Mayo Clinic υπογραμμίζει ότι η περιστασιακή αφηρημάδα ή η δυσκολία συγκέντρωσης μπορεί να αποτελούν φυσιολογικό μέρος της γήρανσης και δεν αποτελούν από μόνες τους ένδειξη άνοιας. Η διάκριση απαιτεί προσεκτική αξιολόγηση από ειδικούς.

