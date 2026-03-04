Βρισκόταν σε νοσηλεία και όπως καταγγέλλει βίωσε ψυχολογική πίεση και εξαναγκασμό από τους γιατρούς που τον παρακολουθούσαν.

Τον υποχρέωσαν, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στο Παρατηρητήριο δικαιωμάτων των ασθενών της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου, να αγοράσει ειδικές κάλτσες από συγκεκριμένη ιδιωτική εταιρεία, τη στιγμή που ο ίδιος δεν επιθυμούσε να το πράξει.

Μάλιστα, σύμφωνα με την καταγγελία του, οι γιατροί κάλεσαν στο νοσοκομείο και αντιπρόσωπο ιδιωτικής εταιρείας για να του πουλήσει το συγκεκριμένο προϊόν.

Συγκεκριμένα, και όπως ο πολίτης ανέφερε, το συμβάν διαδραματίστηκε κατά τη διάρκεια νοσηλείας του σε νοσοκομείο λόγω μόλυνσης στο πόδι του.

Όπως καταγράφει το Παρατηρητήριο Ασθενών, «οι γιατροί επέμεναν έντονα να αγοράσει ειδικές κάλτσες κυκλοφορίας, παρά το γεγονός ότι τους εξήγησε πως δεν μπορεί να τις χρησιμοποιεί μόνος του (οι συγκεκριμένες κάλτσες δεν είναι εύκολο να εφαρμοστούν/φορεθούν και συνήθως ο ασθενής χρειάζεται βοήθεια για να τις χρησιμοποιήσει)».

Εκπρόσωπος εταιρείας που εισάγει τις εν λόγω κάλτσες, ανέφερε, «μετέβη στο νοσηλευτήριο και του πώλησε τις κάλτσες επί τόπου παρότι δεν επιθυμούσε τις αγοράσει. Οι κάλτσες κόστισαν μερικές δεκάδες ευρώ και δεν χρησιμοποιήθηκαν».

Λειτουργοί του Παρατηρητηρίου ασθενών, συμβούλευσαν τον πολίτη να προχωρήσει σε επίσημη καταγγελία στην Αστυνομία και να επικοινωνήσει με την εταιρεία εισαγωγής των καλτσών για να διερευνήσει το ενδεχόμενο να του επιστραφούν τα χρήματα που πλήρωσε από τη στιγμή που το προϊόν δεν είχε χρησιμοποιηθεί.

Όπως πληροφορούμαστε, ο πολίτης δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να καταγγείλει το συμβάν στην Αστυνομία, ενώ ταυτόχρονα ζήτησε επιστροφή των χρημάτων αλλά ενημερώθηκε ότι αυτό δεν ήταν δυνατό.

Σε ό,τι αφορά το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε ο ίδιος ενημέρωσε την ΟΣΑΚ ότι αντιμετωπίστηκε μετά την επίσκεψή του σε γιατρούς άλλου νοσηλευτηρίου.