Παρέμβαση για τα ζητήματα που αφορούν τα δικαιώματα των ασθενών και τη διαχείριση των καταγγελιών έκανε ο Συνηγόρος του Ασθενούς, Μάριος Χαραλαμπίδης, μιλώντας στο philenews, στέλνοντας ταυτόχρονα μήνυμα συνεργασίας όλων για αντιμετώπιση κακών πρακτικών από οπουδήποτε κι αν προέρχονται.

Ο κ. Χαραλαμπίδης υπογράμμισε ότι ο ρόλος του θεσμού είναι να διασφαλίζει πως κάθε ασθενής που θεωρεί ότι έχει αδικηθεί, δεν έτυχε της ενδεδειγμένης φροντίδας ή παραβιάστηκαν τα δικαιώματά του, έχει πρόσβαση σε διαδικασία εξέτασης της υπόθεσής του.

Όπως ανέφερε, οι καταγγελίες δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως επιθέσεις προς το σύστημα, αλλά ως ευκαιρία βελτίωσης και τόνισε ότι κάθε παράπονο επιβάλλεται να διερευνάται με αντικειμενικότητα και διαφάνεια, ώστε να διαπιστώνεται αν υπάρχουν ευθύνες ή κενά στη διαδικασία.

«Η διαχείριση ευαίσθητων ζητημάτων που αφορούν την υγεία απαιτεί υπευθυνότητα, νηφαλιότητα, θεσμική προσέγγιση και σεβασμό στις προβλεπόμενες διαδικασίες», ανέφερε ο κ. Χαραλαμπίδης, απευθύνοντας ταυτόχρονα έκκληση προς όλους τους παροχείς υπηρεσιών υγείας και τους αρμόδιους φορείς, «να διασφαλίζουν ότι στο επίκεντρο κάθε απόφασης και πρακτικής βρίσκεται ο ασθενής και οι εξατομικευμένες ανάγκες του».

“Είναι αναγκαίο να αναγνωρίζεται ότι οι ασθενείς και το οικογενειακό και υποστηρικτικό τους περιβάλλον, βιώνουν συχνά συνθήκες έντονης συναισθηματικής φόρτισης και ψυχολογικής επιβάρυνσης, γεγονός που τους καθιστά ιδιαίτερα ευάλωτους. Η αναγνώριση της ευαλωτότητας αυτής δεν αποτελεί απλώς μια διαπίστωση, αλλά θεμελιώδη προϋπόθεση για την παροχή ποιοτικής και ανθρωποκεντρικής φροντίδας, με ευαισθησία, ενσυναίσθηση και σωστή επικοινωνία».

Την ίδια ώρα, είπε, «η διατύπωση οποιασδήποτε ατεκμηρίωτης ή γενικευμένης κατηγορίας εναντίον οποιουδήποτε παροχέα ή επαγγελματία υγείας, καθώς και η πρόωρη εξαγωγή συμπερασμάτων πριν από την ολοκλήρωση ή ακόμη και την έναρξη των σχετικών ερευνών, δεν συμβάλλουν στη διαφάνεια ούτε στην ουσιαστική ενημέρωση της κοινής γνώμης».

Αντιθέτως, τόνισε ο Συνήγορος του Ασθενούς, «τέτοιες πρακτικές ενδέχεται να ενισχύσουν τη σύγχυση, να καλλιεργήσουν κλίμα δυσπιστίας και να πλήξουν αδικαιολόγητα την αξιοπιστία του συστήματος υγείας».

Αναγκαιότητα η σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ ασθενών και επαγγελματιών

«Η οικοδόμηση και διατήρηση σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ ασθενών και επαγγελματιών υγείας κρίνεται εξαιρετικής σημασίας, και απαιτεί διαρκή προσπάθεια, διαφάνεια, ειλικρινή επικοινωνία και έμπρακτο σεβασμό. Μόνο μέσα από μια σταθερή και ουσιαστική προσήλωση σ’ αυτές τις αρχές μπορεί να ενισχυθεί η αξιοπιστία του συστήματος υγείας, διασφαλίζοντας ότι οι πολίτες αισθάνονται ασφαλείς, ενημερωμένοι και ουσιαστικά υποστηριζόμενοι. Γι’ αυτό, στο πλαίσιο του νέου θεσμού, ασθενείς, ιατροί και νοσηλευτές καλούνται να ενώσουν τις δυνάμεις τους συμμετέχοντας εποικοδομητικά και αποτελεσματικά στα διάφορα όργανα που προβλέπονται, προς διασφάλιση των δικαιωμάτων των ασθενών και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Πρέπει όλοι, με απόλυτο και αμοιβαίο σεβασμό, να σταθούμε απέναντι σε πρακτικές, αποφάσεις, συμπεριφορές ή οποιεσδήποτε άλλες ενέργειες, από όπου κι αν προέρχονται, οι οποίες παραβιάζουν θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, υποβαθμίζουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και πλήττουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια».

Στήνεται μηχανισμός καταγραφής, αξιολόγησης και διαχείρισης των καταγγελιών

«Καταβάλλουμε τεράστια και συντονισμένη προσπάθεια ώστε, στο πλαίσιο του νέου θεσμού, να αναπτυχθεί ένας απόλυτα δομημένος και ισχυρός μηχανισμός καταγραφής, αξιολόγησης και διαχείρισης των παραπόνων των ασθενών, τόσο μέσω των λειτουργών δικαιωμάτων των ασθενών στις δομές παροχής υπηρεσιών υγείας όσο και μέσω των επαρχιακών επιτροπών εξέτασης παραπόνων».

Παράλληλα και «επιπρόσθετα της πολύ μεγάλης διαδικασίας ορισμού κατάλληλων ατόμων που θα στελεχώσουν αυτές τις θέσεις, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, άκρως σημαντική κρίνεται και η εκπαίδευσή τους σε θέματα δικαιωμάτων των ασθενών καθώς και στη σωστή και αποτελεσματική λειτουργία του μηχανισμού».

Πέραν της διαχείρισης των παραπόνων όμως, «στόχος είναι όπως ο μηχανισμός αυτός, σε συνάρτηση και με άλλους τρόπους ανατροφοδότησης, καταστεί ουσιαστικό εργαλείο για εντοπισμό συστημικών και δομικών κενών και δυσλειτουργιών, και η προώθηση τρόπων αντιμετώπισής τους».

«Στο σημείο αυτό, η διαδικασία συγκρότησης της δικής μας εσωτερικής ομάδας κρίνεται ως θέμα ύψιστης σημασίας. Παράλληλα, έχω ήδη ξεκινήσει κατ’ ιδίαν επισκέψεις και συναντήσεις στις δομές παροχής υπηρεσιών υγείας, αρχίζοντας από τα νοσηλευτήρια σε όλη την Κύπρο, για επί τόπου συζήτηση θεμάτων που άπτονται του νέου θεσμού, με έμφαση στον σύνθετο μηχανισμό, των προβλημάτων που παρουσιάζονται και οπωσδήποτε της προάσπισης των δικαιωμάτων των ασθενών».