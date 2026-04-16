Έξω φρενών με το υπουργείο Υγείας και τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας οι γιατροί του δημοσίου, οι οποίοι μάλιστα, διά της Παγκύπριας Συντεχνίας Κυβερνητικών Ιατρών, καταγγέλλουν «πρόθεση για στοχευμένη υποβάθμιση των δημόσιων νοσηλευτηρίων».

Αφορμή για τη νέα αντιπαράθεση, που όπως φαίνεται θα ξεσπάσει, η κατάργηση 24 θέσεων γιατρών εκ των οποίων οι 15 αφορούσαν γιατρούς που έχουν αφυπηρετήσει και καταργήθηκαν από το υπουργείο Υγείας και οι 9 θέσεις του ΟΚΥπΥ που αφαιρέθηκαν από τον ετήσιο προϋπολογισμό του Οργανισμού.

«Το χειρότερο από όλα είναι ότι ανάμεσα στις 9 θέσεις του ΟΚΥπΥ περιλαμβάνονταν και 4 ή 5 θέσεις ψυχιάτρων, γεγονός που μας προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία», ανέφερε στον «Φ» ο πρόεδρος της ΠΑΣΥΚΙ, Σωτήρης Κούμας, προσθέτοντας ότι «το συνεχές ξήλωμα των υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε μια εποχή που οι ανάγκες έχουν εκτοξευθεί και μιλάμε για έναν τομέα στον οποίο μόνο το δημόσιο μπορεί να προσφέρει πλήρεις υπηρεσίες, σε ό,τι αφορά την ενδονοσοκομειακή περίθαλψη, για εμάς στέλνει πολύ αρνητικά μηνύματα σε ό,τι αφορά τις προθέσεις, είτε του ΟΚΥπΥ, είτε του υπουργείου Υγείας».

Η κατάργηση θέσεων γενικά, είπε συνεχίζοντας ο πρόεδρος της ΠΑΣΥΚΙ, «μας έχει δώσει την εντύπωση ότι σκόπιμα και στοχευμένα επιχειρείται η αποδυνάμωση των κρατικών νοσοκομείων».

Ως συντεχνία, «δεν γνωρίζουμε ποιες ειδικότητες αφορούν αυτές οι 15 αφυπηρετήσεις αλλά σε κάθε περίπτωση για εμάς η κατάργηση θέσεων έχει τη σημασία της όταν μάλιστα όλοι λέμε για αναβάθμιση των κρατικών νοσηλευτηρίων. Είτε αρέσει σε κάποιους, είτε όχι, αναβάθμιση νοσοκομείων χωρίς γιατρούς δεν γίνεται».

Επειδή πρόσθεσε, «κάποιος μπορεί να μας πει ότι συχνά προκηρύσσονται θέσεις για προσλήψεις, και αυτό είναι γεγονός, πρέπει να διαχωρίσουμε κάποια πράγματα γιατί η ανησυχία μας έχει να κάνει με αυτά που βλέπουμε και ζούμε καθημερινά στα νοσοκομεία και δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα».

Το υπουργείο Υγείας, εξήγησε, «από τη στιγμή που 15 γιατροί, δημόσιοι υπάλληλοι αποσπασμένοι στον ΟΚΥπΥ έχουν αφυπηρετήσει, έρχεται και καταργεί τις θέσεις. Από εκεί και πέρα όμως, ο προϋπολογισμός του Οργανισμού περνά και από το υπουργείο Υγείας και από το υπουργείο Οικονομικών πριν πάει στη Βουλή. Το υπουργείο Υγείας και το υπουργείο Οικονομικών όχι μόνο δεν μερίμνησαν ώστε οι αφυπηρετήσεις αυτές να έρθουν να προστεθούν ως κενές θέσεις στον προϋπολογισμό του ΟΚΥπΥ αλλά εις γνώση τους αφαιρέθηκαν και άλλες 9 θέσεις από τις θέσεις που υπήρχαν στον Οργανισμό. Σύνολο δηλαδή 24 θέσεις έχουν καταργηθεί. Όταν δύο υπουργεία συναινούν προς αυτή την κατεύθυνση, εμείς ανησυχούμε για το μέλλον των κρατικών νοσοκομείων».

«Τα νοσηλευτήρια λειτουργούν με κάποια δομή. Στην πραγματικότητα με τη δομή που ακολουθούσαμε όταν βρίσκονταν υπό το υπουργείο Υγείας, η οποία υιοθετήθηκε από τον ΟΚΥπΥ. Όταν καταργείς θέσεις τα πράγματα αλλάζουν», πρόσθεσε.

«Όταν διαπιστώνεις ότι στον προϋπολογισμό του 2026 δεν υπάρχει ούτε μια νέα θέση ιατρικού λειτουργού, τότε σίγουρα ανησυχείς», κατέληξε ο Σωτήρης Κούμας, τονίζοντας ότι «η ΠΑΣΥΚΙ θα ζητήσει επίσημη ενημέρωση και σίγουρα θα επανέλθει».