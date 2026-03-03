Μια σημαντική αλλαγή που αφορά άμεσα τους δικαιούχους του ΓεΣΥ τίθεται σε εφαρμογή από τις 25 Φεβρουαρίου 2026. Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) ενεργοποιεί νέα λειτουργία στο σύστημα, δίνοντας τη δυνατότητα καταχώρησης ιατρικών πληροφοριών για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν στο εξωτερικό ή στην Κύπρο από παρόχους εκτός ΓεΣΥ.

Με απλά λόγια: Αν ένας ασθενής χρειάστηκε θεραπεία εκτός του συστήματος, είτε σε νοσηλευτήριο του εξωτερικού είτε στην Κύπρο εκτός ΓεΣΥ, οι πληροφορίες αυτές θα μπορούν πλέον να καταγράφονται επίσημα στο ιατρικό του προφίλ.

Η νέα αυτή ρύθμιση, χαρακτηρίζεται και από τον ίδιο τον ΟΑΥ ως ιδιαίτερα σημαντική, καθώς μέχρι σήμερα, αναπόφευκτα υπήρχε κενό στα δεδομένα των δικαιούχων του ΓεΣΥ στο ηλεκτρικό τους προφίλ.

Πλέον, ο θεράπων γιατρός θα έχει πλήρη εικόνα του ιατρικού ιστορικού και ταυτόχρονα θα διασφαλίζεται συνέχεια στη φροντίδα, θα αποφεύγονται επαναλαμβανόμενες εξετάσεις ή ελλιπής ενημέρωση και θα ενισχύεται η ασφάλεια του ασθενούς.

Η νέα ενότητα στο λογισμικό του ΓεΣΥ, με τίτλο «Υπηρεσίες στο εξωτερικό ή εκτός ΓεΣΥ στην Κύπρο», ενσωματώνεται στο ιατρικό προφίλ και είναι διαθέσιμη στους προσωπικούς και ειδικούς ιατρούς.

Ο γιατρός θα μπορεί να επιλέγει αν η υπηρεσία δόθηκε στο εξωτερικό ή εκτός ΓεΣΥ, να καταχωρεί την ημερομηνία παροχής (ακόμη και αναδρομικά), να επιλέγει τον πάροχο από λίστα ή να προσθέτει νέο αν δεν υπάρχει, να συμπληρώνει περιγραφή έως 2.000 χαρακτήρες με περίληψη ή οδηγίες και να μεταφορτώνει υποχρεωτικά σχετικό έγγραφο (π.χ. εξιτήριο ή ιατρική έκθεση).

Σημειώνεται ότι για υπηρεσίες στο εξωτερικό, η ημερομηνία πρέπει να είναι από 2 Οκτωβρίου 2025 και μετά, όταν ο ΟΑΥ ανέλαβε επίσημα την αρμοδιότητα αποστολής δικαιούχων στο εξωτερικό.

Η νέα ενότητα θα είναι ορατή και μέσω της Πύλης Δικαιούχου, ώστε ο ασθενής να γνωρίζει τι έχει καταχωρηθεί. Ωστόσο, η καταχώρηση παραμένει αποκλειστικά αρμοδιότητα των ιατρών.

Παράλληλα, κάθε γιατρός θα μπορεί να διαγράφει μόνο τις δικές του καταχωρήσεις, διατηρώντας την ευθύνη και την ακρίβεια των δεδομένων.

