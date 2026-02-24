Νέα λειτουργία, η οποία αφορά στη δυνατότητα δήλωσης της Ομάδας Αίματος στο ιατρικό προφίλ των δικαιούχων του ΓεΣΥ από τους προσωπικούς ιατρούς από την 25η Φεβρουαρίου 2026 ανακοίνωσε το Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας.

Σε σχετική ανακοίνωση, αναφέρεται ότι η δυνατότητα καταχώρησης είναι διαθέσιμη αποκλειστικά από τους προσωπικούς ιατρούς στη νέα ενότητα «Ομάδα Αίματος», η οποία έχει προστεθεί στο Ιατρικό Προφίλ, με στόχο την πληρότητα και ακρίβεια των ιατρικών πληροφοριών των δικαιούχων. Οι υπόλοιποι πάροχοι υγείας που διαθέτουν πρόσβαση στο Ιατρικό Προφίλ των δικαιούχων, καθώς και οι ίδιοι οι δικαιούχοι, μπορούν μόνο να βλέπουν την καταχωρημένη ομάδα αίματος, χωρίς δυνατότητα εισαγωγής ή τροποποίησης οποιασδήποτε πληροφορίας.

Η πρόσβαση στην Ομάδα Αίματος για τους δικαιούχους είναι διαθέσιμη μέσω της ιστοσελίδας του ΓεΣΥ (www.gesy.org.cy). Αναλυτικότερα, οι δικαιούχοι αφού εισέλθουν στην «Πύλη Δικαιούχων», επιλέγουν την κατηγορία «Αρχείο Δικαιούχου», κατόπιν την ενότητα «Ιατρικό Προφίλ» και έπειτα το πεδίο «Ομάδα Αίματος», όπου μπορούν να πληροφορηθούν για την Ημερομηνία Καταχώρησης, την Ομάδα Αίματος καθώς και τον Προσωπικό Ιατρό που την έχει εισάγει, όπως φαίνεται στην πιο κάτω εικόνα:

Σημειώνεται ότι η πρόσβαση στις πιο πάνω λειτουργίες προϋποθέτει ότι οι δικαιούχοι έχουν λογαριασμό στην Πύλη Δικαιούχων και έχουν συνδέσει το Αρχείο Δικαιούχου τους.