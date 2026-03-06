Μοναδικό δεδομένο, το γεγονός ότι το νομοσχέδιο που ρυθμίζει τη λειτουργία πανεπιστημιακών κλινικών στην Κύπρο δεν πρόκειται να ψηφιστεί από τη βουλή με την σημερινή της σύνθεση. Άγνωστο το εάν θα ψηφιστεί πριν το τέλος του έτους και ακόμα πιο άγνωστο το κατά πόσον θα μπορέσει να εφαρμοστεί στην πράξη χωρίς περιπέτειες, κυρίως στα κρατικά νοσοκομεία.

Οι εμπλεκόμενοι επανέλαβαν χθες ενώπιον της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας τις μεταξύ τους διαφωνίες, με τους βουλευτές να διερωτώνται για το τι πρέπει να πράξουν και τον υπουργό Υγείας να απευθύνει έκκληση να συνεχίσουν τη μελέτη του νομοσχεδίου, υποσχόμενος ότι μέχρι την επόμενη συνεδρίαση το Υπουργείο θα προσπαθήσει να μελετήσει τις ενστάσεις και διαφωνίες και θα επανέλθει με προτάσεις για πιθανές αλλαγές.

Από πλευράς ιδιωτικών πανεπιστημίων, γιατρών και ιδιωτικών νοσηλευτηρίων εκφράστηκαν επί μέρους ανησυχίες επί συγκεκριμένων προνοιών. Ωστόσο, τονίστηκε η ανάγκη για συνέχιση της συζήτησης και ψήφιση της νομοθεσίας που θα ανοίξει τον δρόμο για τη λειτουργία πανεπιστημιακών κλινικών στα νοσοκομεία της Κύπρου.

Κάθετα αντίθετοι στην ψήφιση του νομοσχεδίου, όπως ήταν αναμενόμενο, δήλωσαν οι γιατροί του δημοσίου ενώ η στάση των κομμάτων, αν και δεν ήταν αρνητική, στο τέλος της συνεδρίασης ήταν αδύνατο να ξεκαθαρίσει καθώς τα όσα είχαν λεχθεί μάλλον περιέπλεξαν περισσότερο την κατάσταση.

Και η συνταγή της κόκα – κόλα στο κάδρο

Διαφωνίες, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, επί διαφόρων ζητημάτων, καταγράφηκαν: Μεταξύ γιατρών του δημοσίου και πανεπιστημιακών γιατρών, γιατρών του δημοσίου και Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, ΟΚΥπΥ και ιδιωτικών νοσοκομείων ακόμα και μεταξύ Πανεπιστημίων.

Η συνεδρίαση, που αποτελούσε συνέχεια προηγούμενης συζήτησης του νομοσχεδίου τον περασμένο Νοέμβριο, άρχισε με την τοποθέτηση του προέδρου του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων Μάριου Καραϊσκάκη, ο οποίος σχολίασε το γεγονός ότι «το νομοσχέδιο μπορεί να έχει τίτλο που να παραπέμπει σε πανεπιστημιακές σχολές και στα ιδιωτικά νοσοκομεία αλλά στις πρόνοιες του λειτουργεί απαγορευτικά».

Ταυτόχρονα, είπε, «μπαίνουν προϋποθέσεις, παράδειγμα, για υποχρεωτική λειτουργία ΤΑΕΠ και για να μπορεί ένα νοσοκομείο να εκπαιδεύει ειδικευόμενους γιατρούς». Ζήτησε τη διαγραφή της συγκεκριμένης πρόνοιας, λέγοντας ότι «όσα ιδιωτικά νοσοκομεία πληρούν τα κριτήρια και διαθέτουν την απαραίτητη υποδομή πρέπει να μπορούν να εκπαιδεύουν και ειδικευόμενους γιατρούς».

Η θέση του αυτή, προκάλεσε την άμεση αντίδραση του εκτελεστικού διευθυντή του ΟΚΥπΥ Κύπρου Σταυρίδη ο οποίος εξέφρασε την έντονη ανησυχία του υποδεικνύοντας μάλιστα «αν το ανοίξουμε και στα ιδιωτικά νοσοκομεία το θέμα της εκπαίδευσης των ειδικευομένων θα ξεφυτρώνουν περίπτερα, όπως ξεφυτρώνουν στην υγεία περίπτερα από κάθε γωνιά και ότι δηλώσεις είσαι».

Ο πρόεδρος του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου, Πέτρος Αγαθαγγέλου, ανέφερε ότι εφόσον καθοριστούν σαφή και αυστηρά κριτήρια, δεν θα πρέπει να αποκλείεται οποιοδήποτε νοσηλευτήριο τα πληροί. Παράλληλα διευκρίνισε ότι υπάρχει σαφής διάκριση ανάμεσα στη λειτουργία πανεπιστημιακών κλινικών και την εκπαίδευση φοιτητών και στην εκπαίδευση ειδικευόμενων γιατρών, τα οποία αποτελούν διαφορετικές διαδικασίες.

Οι πιο έντονες αντιδράσεις εκφράστηκαν από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των γιατρών του δημοσίου, με τους προέδρους της ΠΑΣΥΚΙ, Σωτήρη Κούμα και του Κλάδου Ιατρών της ΠΑΣΥΔΥ Μωυσή Λάμπρου, να υποστηρίζουν ότι, «ενώ όπως διαπιστώνουμε όλοι οι υπόλοιποι συμμετείχαν στην ετοιμασία του νομοσχεδίου και το χαιρετίζουν, εμείς δεν κληθήκαμε να συμμετέχουμε».

Μεταξύ άλλων, ήγειραν και ζήτημα οικονομικής αντοχής του ΟΚΥπΥ το οποίο θα προκύψει από την αποζημίωση των πανεπιστημιακών γιατρών που θα βρίσκονται στα κρατικά νοσοκομεία.

Άσκησαν κριτική στον ΟΚΥπΥ για το μνημόνιο συνεργασίας που έχει υπογραφεί με το Πανεπιστήμιο Κύπρου, υποστηρίζοντας ότι δεν τους παρουσιάστηκε ποτέ. Μάλιστα, ο πρόεδρος του Κλάδου Ιατρών της ΠΑΣΥΔΥ σχολίασε με σκωπτικό τρόπο ότι «τη συνταγή της κόκα-κόλα μπορεί να τη βρει κανείς, το μνημόνιο όμως όχι», αφήνοντας αιχμές για έλλειψη διαφάνειας.

Έθεσαν επίσης ζητήματα εργασιακών σχέσεων και ιεραρχικής δομής, με τον Σωτήρη Κούμα να διερωτάται «εάν στην κλινική που είμαι εγώ διευθυντής υπάρχει πανεπιστημιακός γιατρός, τον οποίο ούτε επέλεξα, ούτε είχα λόγο για την τοποθέτηση του, προκύψει ζήτημα νομικής ευθύνης. Εγώ γιατί να έχω νομική ευθύνη για αυτόν τον γιατρό;»

Διαφορετικές προσεγγίσεις καταγράφηκαν και μεταξύ των ιατρικών σχολών, κυρίως ως προς το κατά πόσο ένα νοσηλευτήριο θα μπορεί να φιλοξενεί πανεπιστημιακούς γιατρούς που προέρχονται από ένα μόνο πανεπιστήμιο ή από περισσότερα.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε επίσης εκπρόσωπος των φοιτητών της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου, η οποία υπογράμμισε την ανάγκη να προχωρήσει η ψήφιση της σχετικής νομοθεσίας, τονίζοντας τη σημασία της για την εκπαίδευση των μελλοντικών γιατρών.

Ψήφιση με τη νέα Βουλή

>Σε τρεις συνεδριάσεις η κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας καλείται να ολοκληρώσει τουλάχιστον πέντε νομοσχέδια

Στην κατάληξη της συνεδρίασης οι βουλευτές έθεσαν σε όλους τους παρευρισκόμενους το σαφές ερώτημα: «Να μας πείτε ένα λόγο για τον οποίο πρέπει η Βουλή να πάρει στους ώμους της το βάρος και την ευθύνη για την ψήφιση του νομοσχεδίου για το οποίο εσείς οι ίδιοι δεν συμφωνείτε», με τον πρόεδρο της Επιτροπής Ευθύμιο Δίπλαρο να απευθύνει τον λόγο στον υπουργό Υγείας, ο οποίος συμμετείχε, για να εκφράσει την δική του άποψη.

«Η θέση της Κυβέρνησης δεν αλλάζει επειδή άλλαξε ο Υπουργός, υπάρχει θεσμική συνέχεια. Υπάρχει ανάγκη για ψήφιση της νομοθεσίας. Θεωρώ, και θα σας παρακαλούσα να συνεχίσετε τη συζήτηση του νομοσχεδίου, αν είναι δυνατό να ψηφιστεί από την παρούσα Βουλή. Από το 2013 συζητάμε τα ίδια πράγματα. Δεν είναι λύση να στείλουμε το νομοσχέδιο στις καλένδες. Να μας αποστείλετε τα υπομνήματα όλων των εμπλεκομένων και δεσμεύομαι ότι μέχρι την επόμενη συνεδρίαση, που ελπίζω να είναι πολύ σύντομα, θα έχουμε απαντήσεις να σας δώσουμε».

Ο Ευθύμιος Δίπλαρος ανέφερε ότι «η παρούσα Επιτροπή θα προχωρήσει, όσο είναι δυνατό το νομοσχέδιο ώστε η επόμενη Επιτροπή να είναι έτοιμη να το οδηγήσει στην Ολομέλεια για να ψηφιστεί σε νόμο».

Ο πρόεδρος της Επιτροπής επεσήμανε το γεγονός ότι μέχρι τη διάλυση της Βουλής τον Απρίλιο υπάρχουν τρεις συνεδριάσεις, «Αν χρειαστεί θα συνεδριάσουμε και εκτάκτως, δεν μας ενοχλεί. Θα προσπαθήσουμε να ψηφιστούν όσα περισσότερα νομοσχέδια γίνεται πριν τις βουλευτικές εκλογές. Έχουμε το νομοσχέδιο για την ανακουφιστική φροντίδα, τα ακτινοδιαγνωστικά κέντρα, τα ασθενοφόρα, τα κλινικά εργαστήρια, τους νοσηλευτές, τον προϋπολογισμό του ΟΚΥπΥ, αντιλαμβάνεστε είναι πολύ μεγάλος ο φόρτος εργασίας. Αναμένουμε ότι αυτό μας το έργο και αυτή όλη η δουλειά θα αναγνωριστεί διότι πραγματικά και εγώ και τα μέλη της Επιτροπής κάνουμε αγώνα δρόμου για να προλάβουμε».