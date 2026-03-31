Τα καθημερινά υλικά της κουζίνας αποκτούν νέα διάσταση μέσα από τα social media, καθώς παρουσιάζονται όχι μόνο ως εργαλεία μαγειρικής αλλά και ως λύσεις ομορφιάς.

Το τελευταίο διάστημα, ιδιαίτερη απήχηση έχουν αποκτήσει βίντεο με δεντρολίβανο, όπου χρήστες υποστηρίζουν ότι μπορεί να λειτουργήσει ως «φυσική απάντηση» στα γκρίζα μαλλιά. Μέσα από DIY συνταγές και περιεχόμενο στο TikTok, προβάλλεται η άποψη ότι το συγκεκριμένο βότανο συμβάλλει στην επαναφορά του φυσικού χρώματος των μαλλιών, χωρίς τη χρήση βαφών.

Οι πιο διαδεδομένες εφαρμογές περιλαμβάνουν αφέψημα δενδρολίβανου, συνδυασμούς με μαγειρική σόδα ή διάφορα έλαια, καθώς και τακτική χρήση στο τριχωτό της κεφαλής. Όσοι ακολουθούν τη συγκεκριμένη τάση αναφέρουν ότι βοηθά στο «σκουραίνισμα» των γκρίζων μαλλιών και προσφέρει μια πιο νεανική εμφάνιση.

