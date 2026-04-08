Το λεγόμενο «μίνι εγκεφαλικό», ή παροδικό ισχαιμικό επεισόδιο, μπορεί να έχει σύντομη διάρκεια αλλά σοβαρή σημασία, καθώς αποτελεί συχνά προειδοποιητικό σημάδι για ένα πιο σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο, με συμπτώματα παρόμοια που όμως υποχωρούν γρήγορα και γι’ αυτό συχνά παραβλέπονται.

Κάθε χρόνο, χιλιάδες άτομα βιώνουν ένα μίνι εγκεφαλικό. Πολλοί, ωστόσο, δεν αναγνωρίζουν τα συμπτώματα ή δεν κατανοούν τους κινδύνους, χάνοντας ενδεχομένως μια κρίσιμη ευκαιρία για έγκαιρη παρέμβαση.

Τι είναι το μίνι εγκεφαλικό;

Συμβαίνει όταν η ροή του αίματος προς τον εγκέφαλο διακόπτεται προσωρινά, στερώντας του οξυγόνο. Αυτή η διακοπή προκαλεί συμπτώματα παρόμοια με αυτά ενός εγκεφαλικού επεισοδίου, όπως πάρεση προσώπου, αδυναμία ή παράλυση στα χέρια και δυσκολία στην ομιλία. Άλλα σημάδια μπορεί να περιλαμβάνουν προβλήματα όρασης, ζάλη, ίλιγγο, ναυτία, προβλήματα ισορροπίας, σύγχυση και δυσκολία στην κατάποση. Ωστόσο, σε αντίθεση με ένα πλήρες εγκεφαλικό επεισόδιο, αυτά τα συμπτώματα συχνά υποχωρούν μέσα σε λίγα λεπτά ή, το πολύ, μέσα σε 24 ώρες.

Εξαιτίας αυτού, πολλοί άνθρωποι θεωρούν την εμπειρία ως «απλά μια περίεργη αίσθηση». Οι ειδικοί προειδοποιούν, ωστόσο, ότι ένα μίνι εγκεφαλικό πρέπει πάντα να αντιμετωπίζεται ως έκτακτη ιατρική ανάγκη. Ο δρ. Tom French, ειδικός εγκεφαλικών επεισοδίων στο NHS Forth Valley, το περιγράφει ως «καρδιακή προσβολή του εγκεφάλου», υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης, παρά τη σύντομη διάρκειά της.

Αναγνωρίζοντας τα σημάδια

Οι οργανισμοί υγείας προωθούν το ακρωνύμιο BE FAST ως έναν απλό τρόπο αναγνώρισης των συμπτωμάτων:

B – Ισορροπία: Ξαφνική απώλεια ισορροπίας ή συντονισμού

E – Μάτια: Αλλαγές στην όραση

F – Πρόσωπο: Πτώση της μίας πλευράς του προσώπου

A – Χέρια: Δυσκολία ή αδυναμία ανύψωσης του ενός χεριού

S – Ομιλία: Ασαφής ή συγκεχυμένη ομιλία

T – Χρόνος: Ανάγκη άμεσης δράσης και αναζήτησης ιατρικής βοήθειας

Ωστόσο, η διάγνωση ενός παροδικού ισχαιμικού επεισοδίου δεν είναι πάντα απλή. Τα συμπτώματα μπορεί να συμπίπτουν με άλλες παθήσεις, καθιστώντας δύσκολη τη διάκριση. Για παράδειγμα, η πάρεση προσώπου σε ηλικιωμένους συνδέεται μερικές φορές με χαμηλή αρτηριακή πίεση. Ομοίως, οι νεότεροι άνθρωποι μπορεί να εκλάβουν ένα μίνι εγκεφαλικό ως ημικρανία. Παρά ταύτα, οι ειδικοί τονίζουν ότι είναι ζωτικής σημασίας να μην προβαίνετε σε αυτοδιάγνωση. «Αν πιστεύετε ότι περνάτε εγκεφαλικό, πρέπει να ζητήσετε άμεσα ιατρική βοήθεια», λέει ο δρ. French. «Μην υποθέτετε ότι είναι κάτι λιγότερο σοβαρό».

Ποιοι διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο;

Ενώ τα μίνι εγκεφαλικά είναι πιο συχνά σε άτομα άνω των 50 ετών, μπορούν να εμφανιστούν σε οποιαδήποτε ηλικία. Ορισμένα νεότερα άτομα ενδέχεται να διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο λόγω υποκείμενων παθήσεων, όπως το ανοιχτό ωοειδές τρήμα – μια μικρή τρύπα στην καρδιά που δεν κλείνει μετά τη γέννηση και μπορεί να επιτρέψει σε θρόμβους αίματος να μεταφερθούν στον εγκέφαλο. Στους ηλικιωμένους, ένας από τους κύριους παράγοντες κινδύνου είναι η κολπική μαρμαρυγή.

Σε γενικές γραμμές, ο τρόπος ζωής παίζει σημαντικό ρόλο. Η υπέρταση και η υψηλή χοληστερόλη, που αποτελούν βασικούς παράγοντες κινδύνου, συχνά οφείλονται σε μακροχρόνιες συνήθειες, όπως η κακή διατροφή, η έλλειψη άσκησης, το κάπνισμα και η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ. «Είναι η συσσώρευση των επιλογών που κάνουν οι άνθρωποι στα 20, στα 30 και στα 40 τους που οδηγεί σε προβλήματα αργότερα στη ζωή τους», εξηγεί ο δρ. French.

Γιατί η άμεση δράση έχει σημασία

Παρ’ όλο που τα συμπτώματα μπορεί να εξαφανιστούν γρήγορα, ο κίνδυνος ακόμη πιο σοβαρού εγκεφαλικού επεισοδίου παραμένει υψηλός – ιδιαίτερα το πρώτο διάστημα μετά το επεισόδιο. Το NHS συμβουλεύει όποιον υποψιάζεται ότι έχει υποστεί μίνι εγκεφαλικό να αναζητήσει επείγουσα ιατρική αξιολόγηση.

Τα καλά νέα είναι ότι πολλοί από τους παράγοντες κινδύνου μπορούν να προληφθούν. Η διατήρηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής -ισορροπημένη και θρεπτική διατροφή, τακτική άσκηση, αποφυγή καπνίσματος και υπερκατανάλωσης αλκοόλ- μπορεί να μειώσει σημαντικά τον κίνδυνο.

Τελικά, ένα μίνι εγκεφαλικό δεν πρέπει να αγνοείται, αλλά να αναγνωρίζεται ως ένα επείγον σήμα από τον οργανισμό – μια ευκαιρία να αναλάβουμε δράση πριν συμβεί κάτι πιο σοβαρό.

