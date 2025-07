Υψηλά επίπεδα απασχολησιμότητας καταγράφονται για απόφοιτους των κυπριακών ιδρυμάτων Ανώτερης Εκπαίδευσης καθώς και σημαντικά ποσοστά πλήρους και σταθερής τους απασχόλησης, την ίδια όμως ώρα που η αναντιστοιχία μεταξύ των προσόντων τους και των θέσεων εργασίας τους είναι υψηλή.

Αυτά προκύπτουν, μεταξύ άλλων, από το δεύτερο κύκλο της Εθνικής Έρευνας Παρακολούθησης Αποφοίτων Ανώτερης Εκπαίδευσης (CYGraduates).

Η εν λόγω έρευνα διεξάγεται στο πλαίσιο του έργου της Διεύθυνσης Ανώτερης Εκπαίδευσης «Ανάπτυξη Εθνικού Μηχανισμού Παρακολούθησης Αποφοίτων και Σχεδιασμός και Υλοποίηση Εθνικής Έρευνας Εργοδοτών» (“Development of a National Graduate Tracking Mechanism and Design and Implementation of an Employers’ Skills Survey”), το οποίο αποτελεί μέρος του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Στα ευρήματα, τα οποία παρουσιάστηκαν χθες στο υπουργείο Παιδείας, καταγράφονται τα ακόλουθα ενδιαφέροντα σημεία:

⦁ Υψηλά επίπεδα ικανοποίησης από τη φοίτηση στην Ανώτερη Εκπαίδευση.

⦁ Υψηλό ποσοστό απασχολησιμότητας (93% για τους απόφοιτους 2017-18, πέντε έτη από την αποφοίτησή τους και 87% για τους απόφοιτους 2021-22, δηλαδή ένα έτος από την αποφοίτησή τους).

⦁ Σημαντικά ποσοστά πλήρους και σταθερής απασχόλησης.

⦁ Υψηλό ποσοστό αναντιστοιχίας μεταξύ προσόντων και θέσεων εργασίας.

⦁ Ανάγκη για στοχευμένες παρεμβάσεις αναβάθμισης δεξιοτήτων κατά τη διάρκεια της απασχόλησης των αποφοίτων και ενίσχυσης της σύνδεσης της Ανώτερης Εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας.

Μεταξύ άλλων, στην ανάλυση των ευρημάτων της έρευνας αναφέρεται και στις δεξιότητες που ανέπτυξαν οι απόφοιτοι στο πλαίσιο των σπουδών τους:

⦁ Καταγράφηκε υψηλό ποσοστό αποφοίτων και στις δύο ομάδες που δήλωσαν ότι ανέπτυξαν σημαντικά τις δεξιότητες αυτοδιαχείρισης (self-management).

⦁ Ιδιαίτερα όσοι προέρχονταν από τα πεδία σπουδών της Υγείας και της Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ICT), δήλωσαν επίσης σημαντική ανάπτυξη κάθετων δεξιοτήτων (hard skills).

⦁ Οι απόφοιτοι, κυρίως από τα πεδία σπουδών των Κοινωνικών Επιστημών και της Δημοσιογραφίας, δήλωσαν επίσης ανάπτυξη οριζόντιων δεξιοτήτων (soft skills).

⦁ Ωστόσο, παρατηρήθηκε ανάγκη για ανάπτυξη συγκεκριμένων οριζόντιων δεξιοτήτων, όπως η αποτελεσματική επικοινωνία.

⦁ Αν και οι απόφοιτοι ανέφεραν ότι ανέπτυξαν τις ψηφιακές τους δεξιότητες σε κάποιο βαθμό, διαφαίνεται περιθώριο για βελτίωση.

⦁ Οι απόφοιτοι από το πεδίο των Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ICT) ανέφεραν ότι η μεγαλύτερη συμβολή του προγράμματος σπουδών τους αφορούσε στην ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων.

⦁ Συνολικά, οι απόφοιτοι όλων των πεδίων δήλωσαν ότι τα προγράμματα σπουδών τους συνέβαλαν στην ανάπτυξη των ψηφιακών τους δεξιοτήτων σε μικρότερο βαθμό σε σχέση με άλλες κατηγορίες δεξιοτήτων. Αυτό αναδεικνύει την ανάγκη τα προγράμματα σπουδών Ανώτερης Εκπαίδευσης να ενσωματώσουν πιο αποτελεσματικά θέματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων.

Όσον αφορά την πορεία των αποφοίτων μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών τους, περισσότερο από το 10% και των δύο ομάδων αποφοίτων αποφάσισαν να μην εισέλθουν στην αγορά εργασίας και να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην Ανώτερη Εκπαίδευση.

Στο χαιρετισμό της, η υπουργός Παιδείας, Αθηνά Μιχαηλίδου, υπογράμμισε τη σημασία της συστηματικής συλλογής και αξιοποίησης δεδομένων για τη διαμόρφωση ενός πιο ευέλικτου και αποτελεσματικού Εκπαιδευτικού Συστήματος Ανώτερης Εκπαίδευσης που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Η διευθύντρια Ανώτερης Εκπαίδευσης, Τέρψα Κωνσταντινίδου, ανέδειξε τον ρόλο των ερευνών αυτών, σκοπό των οποίων είναι η παροχή επιστημονικής πληροφόρησης σχετικά με την προσφορά δεξιοτήτων από το εκπαιδευτικό σύστημα Ανώτερης Εκπαίδευσης και τη ζήτηση δεξιοτήτων από την αγορά εργασίας.