Με νόμο θα μπει τάξη στη λειτουργία των ακτινοδιαγνωστικών κέντρων με το σχετικό νομοσχέδιο να έχει εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο και να παίρνει τώρα τον δρόμο για τη Βουλή. Στις πρόνοιες του οι έλεγχοι, οι επιθεωρήσεις, οι προϋποθέσεις και προδιαγραφές αλλά και η λειτουργία μητρώου το οποίο θα είναι προσβάσιμο σε όλους τους πολίτες.

Το νομοσχέδιο φέρει τον τίτλο «Ο περί Απεικονιστικών Κέντρων (Εγγραφή, Λειτουργία και Έλεγχος) Νόμος του 2025» και μέσω αυτού καθορίζονται αυστηρότεροι κανόνες λειτουργίας στα κέντρα που στα οποία διενεργούνται ακτινογραφίες, αξονικές και μαγνητικές τομογραφίες, καθώς και εξετάσεις πυρηνικής ιατρικής.

Όπως δήλωσε ο υπουργός Υγείας Μιχάλης Δαμιανός, «σκοπός του νομοσχεδίου είναι η καθιέρωση ενός ενιαίου και διαφανούς πλαισίου που θα διασφαλίζει ότι οι υπηρεσίες απεικόνισης προσφέρονται με επαγγελματισμό, επιστημονική εποπτεία και με γνώμονα το συμφέρον των ασθενών».

Το νομοσχέδιο προβλέπει σαφείς προδιαγραφές για τις κτηριακές υποδομές, τη στελέχωση με κατάλληλο και επαρκές προσωπικό, καθώς και την επιστημονική ευθύνη της λειτουργίας κάθε απεικονιστικού κέντρου.

Κάθε μονάδα θα πρέπει να διαθέτει υπεύθυνο λειτουργίας αλλά και επιστημονικό διευθυντή.

Η εποπτεία, οι επιθεωρήσεις και οι έλεγχοι θα πραγματοποιούνται από το υπουργείο Υγείας, το οποίο θα έχει την πλήρη αρμοδιότητα παρακολούθησης της συμμόρφωσης όλων των παρόχων με τη νέα νομοθεσία ενώ το νομοσχέδιο προβλέπει και για η λειτουργία μητρώου απεικονιστικών κέντρων.

Το μητρώο θα είναι προσβάσιμο στους πολίτες οι οποίοι θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να ενημερώνονται για το ποια κέντρα είναι αδειοδοτημένα, συμμορφώνονται με τα προβλεπόμενα πρότυπα και λειτουργούν νόμιμα.

Στις πρόνοιες του νομοσχεδίου περιλαμβάνονται οι ποινές που θα επιβάλλονται σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης της νομοθεσίας καθώς και μεταβατικές διατάξεις, προς διευκόλυνση των κέντρων που λειτουργούν αυτή τη στιγμή (είτε αυτοί είναι ενταγμένοι στο Γενικό Σύστημα Υγείας είτε λειτουργούν εκτός αυτού).

Επόμενο βήμα είναι η κατάθεση του νομοσχεδίου στη Βουλή. Στις δηλώσεις του, ο υπουργός Υγείας υπογράμμισε τη σημασία του νομοσχεδίου λέγοντας ότι επιδίωξη του Υπουργείου του «είναι οι απεικονιστικές υπηρεσίες να προσφέρονται με ποιότητα και ασφάλεια, διασφαλίζοντας την προστασία των ασθενών και την εύρυθμη λειτουργία του τομέα». Το νέο πλαίσιο ελέγχου αποτελεί επένδυση στην υγεία και στην εμπιστοσύνη του πολίτη».

Υπενθυμίζεται ότι στη Βουλή εκκρεμούν αυτή τη στιγμή κι άλλα νομοσχέδια του υπουργείου Υγείας η συζήτηση των οποίων αναμένεται ότι θα αρχίσει στην κοινοβουλευτική επιτροπή Υγείας με τον Σεπτέμβριο.

Μεταξύ των νομοσχεδίων αυτών, και το νομοσχέδιο που προβλέπει για την ίδρυση και λειτουργία Πανεπιστημιακών νοσοκομείων και κλινικών, το οποίο, πρέπει να θεωρείται βέβαιο, ότι θα προκαλέσει έντονες συζητήσεις και κατά πάσα πιθανότητα και έντονες αντιπαραθέσεις.

Ο υπουργός Υγείας Μΐχάλης Δαμιανός σε πρόσφατη συνέντευξη του στον “Φ” τόνισε την ανάγκη για ταχεία συζήτηση και προώθηση για ψήφιση όλων των νομοσχεδίων που εκκρεμούν στη Βουλή, ώστε η διαδικασία να ολοκληρωθεί πριν την έναρξη της προεκλογικής περιόδου.