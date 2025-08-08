Mπλακ άουτ σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στα κατεχόμενα, έπειτα από σοβαρή βλάβη στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η βλάβη προκλήθηκε από έκρηξη σε υποσταθμό παραγωγής στην κατεχόμενη Μόρφου. Μετά την έκρηξη, οι σταθμοί παραγωγής ενέργειας απενεργοποιήθηκαν με αποτέλεσμα να επέλθει επέλθει το μπλακάουτ.

Το τμήμα του δικτύου που υπέστη ζημιά αποσυνδέθηκε από το σύστημα, με αποτέλεσμα οι υπόλοιπες μονάδες να επανέλθουν σταδιακά σε λειτουργία και η παροχή ρεύματος να αποκαθίσταται τμηματικά.

Μέχρι στιγμής, δεν κρίθηκε αναγκαία η συνδρομή της Κυπριακής Δημοκρατίας.