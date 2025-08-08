Νέα πορτοκαλί προειδοποίηση για ακραίες μέγιστες θερμοκρασίες το Σάββατο εξέδωσε το απόγευμα της Παρασκευής το Τμήμα Μετεωρολογίας.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για πορτοκαλί προειδοποίηση η οποία αφορά σε μέγιστες θερμοκρασίες που αναμένεται να φτάσουν στους 43 βαθμούς κελσίου στο εσωτερικό και γύρω στους 34 βαθμούς κελσίου στα υψηλότερα ορεινά.

Η προειδοποίηση ισχύει για την περίοδο από 11 το πρωί του Σαββάτου μέχρι και τις πέντε το απόγευμα.

Σημειώνεται ότι σε προηγούμενη ενημέρωση, αναφερόταν ότι η ζέστη θα συνεχιστεί και την Κυριακή, τη Δευτέρα και την Τρίτη, χωρίς αξιόλογη μεταβολή της θερμοκρασίας, η οποία θα παραμείνει αισθητά υψηλότερη από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.

Παράλληλα, το Τμήμα Δασών ανακοίνωσε ότι ο κίνδυνος έκρηξης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών θα βρίσκεται σε επίπεδο «Κόκκινου Συναγερμού».