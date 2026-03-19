Σε ισχύ τίθεται κίτρινη προειδοποίηση για καταιγίδες από το Τμήμα Μετεωρολογίας Κύπρου, με τα φαινόμενα να αναμένεται να επηρεάσουν κατά διαστήματα το νησί από το πρωί του Σαββάτου μέχρι αργά το βράδυ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, μεμονωμένες ισχυρές καταιγίδες θα επηρεάζουν κυρίως τις δυτικές και νότιες περιοχές, ενώ δεν αποκλείεται να σημειωθεί και χαλαζόπτωση. Παράλληλα, οι άνεμοι θα παρουσιάζουν μεταβολές και θα ενισχύονται κατά τη διάρκεια των φαινομένων.

Η ένταση της βροχόπτωσης αναμένεται τοπικά να είναι ιδιαίτερα αυξημένη, φτάνοντας μεταξύ 35 και 55 χιλιοστών ανά ώρα, γεγονός που ενδέχεται να προκαλέσει προβλήματα σε ευάλωτες περιοχές.

Η προειδοποίηση ισχύει από τις 11:00 το πρωί του Σαββάτου (20/03) μέχρι τις 23:00 το βράδυ της ίδιας ημέρας, με τις Αρχές να καλούν το κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό.