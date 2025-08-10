Σε ισχύ τίθενται και την Κυριακή έκτακτα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων από τη θερμική καταπόνηση, λόγω των ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών που αναμένονται, σύμφωνα με σχετική προειδοποίηση του Τμήματος Μετεωρολογίας σε πορτοκαλί επίπεδο επικινδυνότητας.

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ) του Υπουργείου Εργασίας ανακοίνωσε ότι, εφόσον ισχύει η προειδοποίηση, από τις 12:00 έως τις 16:00 πρέπει να διακόπτονται όλες οι υπαίθριες βαριές και μέτριες εργασίες, καθώς και οι εργασίες μεταφοράς και παράδοσης προϊόντων με δίκυκλα ή συσκευές προσωπικής κινητικότητας, όπως μοτοσικλέτες, ποδήλατα ή ηλεκτρικά πατίνια.

Η απαγόρευση ισχύει για το εσωτερικό (κάτω των 300 μέτρων υψόμετρο και πέραν των 10 χλμ. από την ακτογραμμή) και για τις ορεινές περιοχές άνω των 1.150 μέτρων. Για ελαφριές εργασίες και περιοχές εκτός των ζωνών προειδοποίησης, οι εργοδότες και οι αυτοεργοδοτούμενοι οφείλουν να μετρούν θερμοκρασία και υγρασία, να ρυθμίζουν ανάλογα την εργασία και να εφαρμόζουν μέτρα προστασίας, όπως συχνά διαλείμματα σε δροσερούς ή κλιματιζόμενους χώρους, κατασκευή στεγάστρων και εναλλαγή καθηκόντων.

Το ΤΕΕ συστήνει επίσης αποφυγή επίπονων εργασιών τις θερμές ώρες, διάθεση δροσερού νερού, χρήση καπέλου, ελαφρών βαμβακερών ρούχων και γυαλιών ηλίου, καθώς και αποφυγή βαριών γευμάτων, ζαχαρούχων τροφών, αλκοόλ και καφεΐνης.

