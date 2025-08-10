Ψεύτικος λογαριασμός στο Facebook, παριστάνει τον «Φιλελεύθερο» με σκοπό να εξαπατήσει ανυποψίαστους πολίτες.

Δημοσιεύει Fake-news, τα οποία δήθεν αποτελούν πρωτοσέλιδο της εφημερίδας μας και καλεί τους χρήστες να κατεβάσουν μία συγκεκριμένη εφαρμογή, με το πρόσχημα ότι αυτή θα τους επιφέρει χρηματικό κέρδος.

Χρησιμοποιώντας το όνομα του γνωστού Έλληνα παρουσιαστή Σάκη Τανιμανίδη σε αναρτήσεις της η ψεύτικη σελίδα αναφέρει πως ο «σταρ του ​Y​o​u​T​u​b​e​,​ ​Σ​ά​κ​η​ς​,​ ​σ​υ​σ​τ​ή​ν​ε​ι​ ​τ​η​ν​ ​ε​φ​α​ρ​μ​ο​γ​ή​ ​—​ ​κ​α​ι​ ​ο​ι​ ​ν​ι​κ​η​τ​έ​ς​ ​α​υ​ξ​ά​ν​ο​ν​τ​α​ι​ ​μ​ε​ ​ι​λ​ι​γ​γ​ι​ώ​δ​η​ ​τ​α​χ​ύ​τ​η​τ​α​!», ενώ δημοσιεύει και υποτιθέμενες δηλώσεις του.

Τονίζεται πως ο συγκεκριμένος λογαριασμός ουδεμία σχέση έχει με τον όμιλο «Φιλελεύθερος» και καλούμε τους χρήστες του Facebook να είναι προσεκτικοί και να μην πέφτουν στις παγίδες επιτήδειων που μοναδικό στόχο έχουν να αποσπάσουν χρήματα με δόλιο τρόπο.

Οι ψεύτικοι λογαριασμοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έχουν καταντήσει μάστιγα. Παγιδεύουν ανυποψίαστους πολίτες με fake αναρτήσεις και διαφημίσεις, ενώ τις πλείστες φορές προβάλλουν γνωστά πρόσωπα είτε επενδυτών είτε επωνύμων για να τους δελεάσουν και να «πείσουν» πως είναι «αληθινοί».