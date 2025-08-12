Μάχη με τον χρόνο για να σωθεί μια ανθρώπινη ζωή δόθηκε το απόγευμα της Κυριακής στη θαλάσσια περιοχή «Δασούδι», στη Λεμεσό, όταν 49χρονος κατέρρευσε ξαφνικά μπροστά στους φίλους του, με τους ναυαγοσώστες να παρεμβαίνουν άμεσα και το ασθενοφόρο να φτάνει μέσα σε λίγα λεπτά. Η έγκαιρη αντίδραση όλων αποδείχθηκε καθοριστική.

Μιλώντας στον «Φ», η προϊστάμενη της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων, Ριάνα Κωνσταντίνου, έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα ότι η έγκαιρη ειδοποίηση και η άμεση παρέμβαση μπορούν να σώσουν ζωές. Η κ. Κωνσταντίνου αναφέρθηκε, επίσης, στη σημασία ύπαρξης απινιδωτών σε δημόσιους χώρους αλλά και σε υποστατικά, ενώ επισήμανε ότι ο πολίτης που καλεί το 112 θα πρέπει να είναι ψύχραιμος και ήρεμος, ώστε να ακολουθήσει τις οδηγίες που θα του δοθούν μέχρι την άφιξη του ασθενοφόρου.

«Με τη λήψη της κλήσης ότι υπήρχε άνθρωπος χωρίς αναπνοή και χωρίς σφίξεις, το ασθενοφόρο ανταποκρίθηκε άμεσα και μέσα σε 5 λεπτά ήταν στη σκηνή. Εκεί βρίσκονταν οι ναυαγοσώστες, οι οποίοι τοποθέτησαν τον αυτόματο απινιδωτή». Στη συνέχεια, όπως μας εξήγησε η προϊστάμενη της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων, το πλήρωμα παρέλαβε τον ασθενή από τους ναυαγοσώστες και για 40 λεπτά κατέβαλε προσπάθειες αντιμετώπισης του περιστατικού με εξειδικευμένες διαδικασίες, όπως χορήγηση φαρμάκων και εξασφάλιση του αεραγωγού. Κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο, ο ασθενής ανέκτησε ρυθμό συμβατό με τη ζωή, όπου και παραδόθηκε, διασωληνώθηκε και έγινε εισαγωγή στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσηλευτηρίου.

«Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους ναυαγοσώστες για την άμεση ανταπόκρισή τους, αλλά θα πρέπει να πω ότι η πληροφόρηση για τα ασθενοφόρα πρέπει να γίνεται άμεσα, έτσι ώστε να χορηγείται εξειδικευμένη βοήθεια στους πάσχοντες για να μπορέσουν να ανανήψουν εγκαίρως», ανέφερε η κ. Κωνσταντίνου, τονίζοντας πως η χρήση αυτόματου απινιδωτή και η παροχή πρώτων βοηθειών από πολίτες και ναυαγοσώστες είναι πολύ συχνά σωτήριες και πρέπει να γίνονται άμεσα.

Σε ερώτηση εάν θα πρέπει να υπάρχουν απινιδωτές σε δημόσιους χώρους ή ακόμη και σε υποστατικά και αθλητικές εγκαταστάσεις, η κ. Κωνσταντίνου σημείωσε ότι «όπου υπάρχει αρκετός πληθυσμός, είτε πρόκειται για εγκαταστάσεις αθλητικών δραστηριοτήτων είτε για θαλάσσιες περιοχές, στους ναυαγοσωστικούς πύργους ή γενικά όπου υπάρχει συγκέντρωση κόσμου, θα πρέπει να υπάρχει απινιδωτής. Αλλά θα πρέπει να υπάρχει και κόσμος που να ξέρει να τον λειτουργεί και να γνωρίζει πρώτες βοήθειες».

Τόνισε, επίσης, ότι όλοι πρέπει να καλούν με ηρεμία το 112, ώστε να υπάρχει άμεση ανταπόκριση από το ασθενοφόρο, αλλά και για να δοθούν τηλεφωνικές οδηγίες τόσο για τη χρήση του απινιδωτή όσο και για τις πρώτες βοήθειες που θα προσφερθούν στον πάσχοντα μέχρι την άφιξή του.

Κληθείσα να απαντήσει εάν ένας πολίτης που δεν γνωρίζει πρώτες βοήθειες μπορεί να βοηθήσει σε κάποιο περιστατικό, η κ. Κωνσταντίνου απάντησε καταφατικά, σημειώνοντας ότι, «ακούγοντας τις οδηγίες που του δίνονται από το συντονιστικό κέντρο των ασθενοφόρων, βήμα προς βήμα θα τον στηρίξουμε, ώστε να μπορέσει να δώσει τις πρώτες βοήθειες μέχρι την άφιξη του ασθενοφόρου». Επεσήμανε, ωστόσο, ότι το πιο σημαντικό είναι ο πολίτης που θα καλέσει την Υπηρεσία Ασθενοφόρων να έχει ηρεμία και να ακούσει τον λειτουργό από το τηλέφωνο, ο οποίος θα τον καθοδηγήσει ακριβώς για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσει.

Ερωτηθείσα εάν υπάρχουν αυξημένα λιποθυμικά επεισόδια λόγω των υψηλών θερμοκρασιών του καλοκαιριού, σημείωσε ότι «πάντοτε κατά τις καλοκαιρινές περιόδους είναι αναμενόμενο να έχουμε περισσότερα περιστατικά, είτε θαλάσσιου πνιγμού, είτε θερμοπληξίας, είτε καρδιακής ανακοπής λόγω αυξημένης δραστηριότητας. Είναι αναμενόμενα, δεν αποτελούν εξαίρεση. Οπότε, παρακαλούμε τους πολίτες όλους να προχωρούν άμεσα στην κλήση του 112 και με ψυχραιμία να ακούνε τις οδηγίες του λειτουργού».

Τέλος, υπογράμμισε ότι το Γραφείο του Λειτουργού Αναζωογόνησης του υπουργείου Υγείας προβαίνει σε όλες τις κατάλληλες διαδικασίες, τόσο για την τοποθέτηση απινιδωτών όσο και για την ανάπτυξη εκπαίδευσης σχετικά με τη χρήση τους και την παροχή πρώτων βοηθειών. «Θεωρώ ότι είναι κάτι που εξελίσσεται και θα έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα», είπε καταληκτικά.