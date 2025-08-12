Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοίνωσε την υποχρεωτική διακοπή συγκεκριμένων δραστηριοτήτων, έπειτα από προειδοποίηση του Τμήματος Μετεωρολογίας για εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες, σε επίπεδο κόκκινου συναγερμού.

Σύμφωνα με την οδηγία, όλες οι υπαίθριες βαριές και μέτριες εργασίες πρέπει να σταματούν από τις 11:00 έως τις 17:00, ενώ η μεταφορά ή παράδοση προϊόντων με δίκυκλα, ποδήλατα ή ηλεκτρικά πατίνια διακόπτεται από τις 12:00 έως τις 16:00. Το μέτρο αφορά το εσωτερικό της Κύπρου (περιοχές κάτω των 300 μέτρων υψομέτρου και σε απόσταση άνω των 10 χιλιομέτρων από την ακτή) και τα υψηλότερα ορεινά άνω των 1.150 μέτρων.

Για περιοχές και δραστηριότητες που δεν υπάγονται στο κόκκινο επίπεδο, υπενθυμίζεται η εφαρμογή του Κώδικα Πρακτικής για τη Θερμική Καταπόνηση, που προβλέπει μέτρηση θερμοκρασίας και υγρασίας στους χώρους εργασίας, προσαρμογή του ρυθμού και του είδους των εργασιών, καθώς και διακοπές ή αλλαγές δραστηριότητας, ανάλογα με τις συνθήκες.

Τα μέτρα περιλαμβάνουν οργανωτικές και τεχνικές παρεμβάσεις, όπως συχνά διαλείμματα σε σκιερά ή κλιματιζόμενα σημεία, δημιουργία στεγάστρων, εναλλαγή εργαζομένων σε διαφορετικές δραστηριότητες και αποφυγή επίπονων εξωτερικών εργασιών τις πιο θερμές ώρες. Προβλέπεται επίσης πρόσβαση σε δροσερό πόσιμο νερό, χρήση καλυμμάτων κεφαλής και ελαφρού βαμβακερού ρουχισμού, καθώς και προστατευτικών γυαλιών ηλίου.

Συστήνεται η αποφυγή βαριών γευμάτων, ζαχαρούχων τροφών, αλκοόλ και καφεΐνης, ενώ τονίζεται η ανάγκη εκπαίδευσης των εργαζομένων στην αναγνώριση των συμπτωμάτων θερμικής καταπόνησης και στην έγκαιρη λήψη μέτρων.

Πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ και στα Επαρχιακά Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας (Λευκωσία: 22879191, Λεμεσός: 25827200, Λάρνακα: 24805327, Πάφος: 26822715, Αμμόχωστος: 23819750).

ΚΥΠΕ