Ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται την Τετάρτη και την Πέμπτη, με τον υδράργυρο να φτάνει έως 45°C στο εσωτερικό, 37°C στα ορεινά και 37-39°C στις παράλιες περιοχές. Η Μετεωρολογική Υπηρεσία θα εκδώσει κόκκινη προειδοποίηση για τις δύο αυτές ημέρες, που θα είναι οι πιο θερμές και οι τελευταίες της τρέχουσας θερμής περιόδου.

Την Παρασκευή 15 Αυγούστου αναμένεται πτώση της θερμοκρασίας κατά περίπου 3 βαθμούς, παραμένοντας όμως σε επίπεδα κίτρινης προειδοποίησης, με μέγιστες από 40 έως 42°C. Παράλληλα, η ενίσχυση των ανέμων θα αυξήσει τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών.

Από το Σάββατο και μετά, η θερμοκρασία θα επανέλθει στα κανονικά για την εποχή επίπεδα (37-38°C στο εσωτερικό), ενώ δεν αποκλείονται μεμονωμένες βροχές στα ορεινά στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

ΚΥΠΕ