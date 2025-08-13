Ένας στους τρεις ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή που υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο, δεν υποβαλλόταν, το διάστημα που είχε προηγηθεί στις απαραίτητες εργαστηριακές εξετάσεις για την παρακολούθηση της κατάστασης του.

Την ίδια ώρα μόνο το 69% των ασθενών με κολπική μαρμαρυγή, οι οποίοι υπέστησαν εγκεφαλικό επεισόδιο, λάμβανε αντιπηκτική αγωγή ως μέτρο προφύλαξης.

Τα δεδομένα αυτά αφορούν την Κύπρο και προκύπτουν από το λογισμικό του ΓεΣΥ.

Περιλαμβάνονται δε στην πρώτη αξιολόγηση των δύο από τους πέντε δείκτες ποιότητας της Κλινικής Κατευθυντήριας Οδηγίας για την κολπική μαρμαρυγή που εφαρμόζει ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας. (Η αξιολόγηση των υπολοίπων τριών δεικτών θα ολοκληρωθεί στη συνέχεια).

Αναλυτικά και σύμφωνα με την επίσημη αξιολόγηση των δύο δεικτών:

Το ποσοστό των ασθενών με κολπική μαρμαρυγή που εισήχθησαν για εγκεφαλικό επεισόδιο και λάμβαναν αντιπηκτική αγωγή στην Κύπρο ήταν 58% το 2023 και αυξήθηκε στο 69% το 2024, μετά την εισαγωγή της Οδηγίας.

Οι εκτιμήσεις αυτές, όπως αναφέρεται, «είναι συγκρίσιμες αλλά ελαφρώς χαμηλότερες από εκείνες των συστημάτων υγείας δυτικών χωρών».

Η ανώτερη λειτουργός του ΟΑΥ, Μόνικα Κυριάκου, μιλώντας στον «Φ», τόνισε ότι η αντιπηκτική θεραπεία, σύμφωνα με τις διεθνείς συστάσεις, χορηγείται σε ασθενείς χωρίς αντενδείξεις, καθώς μειώνει τον κίνδυνο εγκεφαλικών επεισοδίων. «Παρά τη βελτίωση που καταγράφηκε, εξακολουθούν να υπάρχουν περιθώρια περαιτέρω αύξησης της κάλυψης», επεσήμανε.

Όσον αφορά τον δεύτερο δείκτη για τον οποίο ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση και αφορά:

Την τακτική παρακολούθηση της νεφρικής λειτουργίας, της κάθαρσης κρεατινίνης, της γενικής αίματος και της ηπατικής λειτουργίας σε ασθενείς που λαμβάνουν αντιπηκτικά, διαπιστώθηκε ότι μόνο το 68% των ασθενών ελέγχθηκαν όπως προβλέπεται, τόσο στην περίοδο αναφοράς όσο και στην περίοδο σύγκρισης.

Το ποσοστό αυτό θεωρείται χαμηλό, γεγονός που καταδεικνύει την ανάγκη σημαντικών προσπαθειών για την πλήρη εφαρμογή των συστάσεων της Οδηγίας και την ενίσχυση της ασφάλειας των ασθενών.

Ο ΟΑΥ, σε συνεργασία με επιστημονικές εταιρείες και επαγγελματικούς συλλόγους, ανέφερε η κ. Κυριάκου, «επεξεργάζεται εισηγήσεις και μέτρα για τη βελτίωση των επιδόσεων στους δείκτες αυτούς, με στόχο την καλύτερη διαχείριση των ασθενών και την αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας».

Οι υπόλοιποι τρεις δείκτες της Οδηγίας θα αξιολογηθούν στη συνέχεια. Παράλληλα, βρίσκονται σε εφαρμογή τρεις ακόμη κατευθυντήριες οδηγίες (για τη χρόνια νεφρική νόσο, τον καρκίνο του θυρεοειδούς και τις κακώσεις κεφαλής σε παιδιά κάτω των 16 ετών).

Όπως υπογράμμισε η κ. Κυριάκου, «οι οδηγίες αυτές στοχεύουν στην εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών, τη συλλογή πραγματικών δεδομένων και την υλοποίηση παρεμβάσεων που θα ενισχύσουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών».