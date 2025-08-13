Μια διαδραστική οθόνη αφής με τουριστικό οδηγό έχει τοποθετηθεί εντός του Δημοτικού Μεγάρου Παραλιμνίου-Δερύνειας, με στόχο να δώσει την ευκαιρία σε επισκέπτες να ενημερώνονται ψηφιακά για τα σημαντικότερα σημεία αναφοράς, καθώς και για τις υπηρεσίες που προσφέρονται στην τουριστική περιοχή.

Σε ανακοίνωσή του ο Δήμος έκανε λόγο για μια πρωτοποριακή πλατφόρμα, την πρώτη του είδους της στην Κύπρο σε δημόσιο χώρο, που προσφέρει σε τουρίστες και επισκέπτες πρόσβαση σε πληροφορίες για παραλίες, μουσεία, ξενοδοχεία, εστιατόρια και δραστηριότητες, μέσα από διαδραστικές σελίδες, φωτογραφίες, βίντεο και ζωντανές ενημερώσεις.

Ο Δήμος Παραλιμνίου-Δερύνειας προανήγγειλε επέκταση της καινοτόμου πλατφόρμας και σε άλλα σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της εμπειρίας του επισκέπτη και τη σύνδεσή του με την τοπική επιχειρηματικότητα.

Ο δήμαρχος Παραλιμνίου-Δερύνειας, Γιώργος Νικολέττος, εξέφρασε ικανοποίησή για την πρωτοβουλία, σημειώνοντας πως «τέτοιες καινοτόμες εφαρμογές αναβαθμίζουν το τουριστικό προϊόν, προβάλλουν με σύγχρονο τρόπο τη μοναδική ταυτότητα της περιοχής και δημιουργούν μια νέα δυναμική στην τοπική οικονομία μέσω της διασύνδεσης του τουρίστα με τις επιχειρήσεις».

Η ανάπτυξη της πλατφόρμας υλοποιείται από την εταιρεία SARESI LTD με τη στήριξη του Δήμου Παραλιμνίου-Δερύνειας.