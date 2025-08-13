Καυτό στην κυριολεξία θα είναι το τριήμερο με τον υδράργυρο σήμερα και αύριο να φθάνει μέχρι και τους 45°C στο εσωτερικό.

Ο καύσωνας θα χτυπήσει όμως και τα ορεινά όπου προβλέπονται θερμοκρασίες μέχρι και 37°C, ενώ το Τμήμα Μετεωρολογίας χθες ενημέρωσε για κόκκινη προειδοποίηση.

Όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε εγρήγορση με τα κρατικά νοσηλευτήρια να είναι σε ετοιμότητα για παν ενδεχόμενο. Υπενθυμίζεται ότι κατά το προηγούμενο κύμα καύσωνα που χτύπησε την Κύπρο, πριν από περίπου δύο εβδομάδες, καταγράφηκαν εισαγωγές ανθρώπων που ανέπτυξαν σοβαρά συμπτώματα θερμοπληξίας και θερμικής εξάντλησης.

Από το Τμήμα Δασών και την Πυροσβεστική Υπηρεσία σήμανε από χθες κόκκινος συναγερμός αφού ο κίνδυνος για την εκδήλωση πυρκαγιών είναι εξαιρετικά μεγάλος, ενώ προειδοποιήσεις εκδόθηκαν και για την επάρκεια ηλεκτρικού ρεύματος εξαιτίας της αυξημένης χρήσης κλιματιστικών.

«Οι άσκοπες μετακινήσεις πρέπει να αποφεύγονται» ανέφερε στον «Φ» η πρόεδρος των προσωπικών και οικογενειακών γιατρών, Μαίρη Αβρααμίδου.

«Πρέπει να αποφεύγεται η κατανάλωση αλκοόλ. Επιβάλλεται η κατανάλωση νερού από όλους με ιδιαίτερη προσοχή στους ηλικιωμένους και τα μικρά παιδιά», είπε και πρόσθεσε: «Η εργασία και η άσκηση σε υπαίθριους χώρους πρέπει επίσης να αποφεύγεται και σίγουρα η έκθεση στον ήλιο, στις παραλίες, κυρίως μεταξύ των ωρών 11 το πρωί με 4 το απόγευμα είναι πολύ επικίνδυνη».

Μεγαλύτερο κίνδυνο, πέραν από τους ηλικιωμένους και τα παιδιά, διατρέχουν άτομα με χρόνιες πνευμονολογικές παθήσεις, καρδιοπαθείς, διαβητικοί και έγκυες.

Οι πολίτες, είπε η κ. Αβρααμίδου, «πρέπει να παρακολουθούν σε τακτά διαστήματα τους ηλικιωμένους και να προσπαθούν να αναγνωρίσουν πιθανά συμπτώματα θερμικής εξάντλησης ή θερμοπληξίας».

Συμπτώματα θερμικής εξάντλησης:

· Έντονη εφίδρωση

· Ωχρό, ψυχρό και υγρό δέρμα

· Ζάλη ή λιποθυμική τάση

· Πονοκέφαλος

· Ναυτία ή έμετος

· Κράμπες στους μύες

· Αίσθημα κόπωσης/αδυναμίας

· Ταχυκαρδία και ταχύπνοια

· Ελαφρώς αυξημένη θερμοκρασία σώματος (συνήθως < 40°C)

Συμπτώματα θερμοπληξίας:

· Ζεστό, ξηρό δέρμα (η εφίδρωση μπορεί να απουσιάζει)

· Πολύ υψηλή θερμοκρασία σώματος (> 40°C)

· Σύγχυση, αποπροσανατολισμός ή παραλήρημα

· Σπασμοί

· Απώλεια συνείδησης ή κώμα

· Ταχυκαρδία

· Δυσκολία στην αναπνοή

· Δέρμα ερυθρό και θερμό στην αφή

Σε περιπτώσεις που παρατηρηθούν τα συμπτώματα αυτά, οι πολίτες καλούνται να επικοινωνούν με τον προσωπικό τους γιατρό ή να απευθύνονται στο πλησιέστερο Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών.

Από τον Δεκαπενταύγουστο και μετά θα αρχίσουμε να παίρνουμε ανάσα, αν και για τις 15 Αυγούστου το Τμήμα Μετεωρολογίας προβλέπει κίτρινη προειδοποίηση.

Συγκεκριμένα, για τις 15 Αυγούστου προβλέπεται πτώση της θερμοκρασίας κατά περίπου 3°C, με τον υδράργυρο να βρίσκεται κοντά στους 40-42°C. Προβλέπεται επίσης ενίσχυση των ανέμων (η οποία αυξάνει τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς).

Από το Σάββατο και μετά, η θερμοκρασία θα επανέλθει στα κανονικά για την εποχή επίπεδα (37-38°C στο εσωτερικό), ενώ δεν αποκλείονται μεμονωμένες βροχές στα ορεινά στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.