Έρευνες στην κατοικία στο Αυγόρου που έγινε παρανάλωμα του πυρός τα ξημερώματα διενεργούν η Αστυνομία και η Πυροσβεστική Υπηρεσία, προκειμένου να εξακριβωθούν τα αίτιά της. Από τη φωτιά απανθρακώθηκε σκύλος, ενώ για καθαρά προληπτικούς λόγους μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο οι διαμένοντες στην οικία που εισέπνευσαν καπνούς. Πρόκειται για οικογένεια Ελληνοκυπρίων με δύο ανήλικα παιδιά.

Η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 3:30 τα ξημερώματα από το εξωτερικό της οικίας, ωστόσο, επεκτάθηκε και στο εσωτερικό. Επί τόπου έσπευσαν δύο πυροσβεστικά οχήματα από τον Πυροσβεστικό Σταθμό Αμμοχώστου. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέα Κεττή, η πυρκαγιά ξεκίνησε από το γκαράζ της ιδιωτικής οικίας, που περιείχε είδη ξυλείας και επεκτάθηκε στο ισόγειο εσωτερικά της (κουζίνα) και σε εξωτερικό καλυμμένο χώρο (πέργολα). Από τους καπνούς επηρεάστηκε όλος ο εσωτερικός χώρος της οικίας, ενώ για την κατάσβεση της πυρκαγιάς έγινε χρήση αναπνευστικών συσκευών και σωλήνων νερού.

Επί τόπου έσπευσαν δύο ασθενοφόρα για τη μεταφορά των τεσσάρων μελών της οικογένειας στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου. Σύμφωνα με τον κ. Κεττή η μεταφορά τους έγινε για καθαρά προληπτικούς λόγους, αφού εισέπνευσαν καπνούς στην προσπάθειά τους να κατασβέσουν τη φωτιά πριν την άφιξη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Στο πίσω μέρος της αυλής εντοπίστηκε απανθρακωμένο ένα σκυλί, το οποίο ήταν δεμένο σε κοντινή απόσταση από το γκαράζ.