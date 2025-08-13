Αυξημένες καταγγελίες για αποστολή παραπλανητικών sms σε κινητά τηλέφωνα, τα οποία εμφανίζονται ως ειδοποιήσεις από το Ταχυδρομείο για δήθεν μη παραδοθέντα πακέτα, καταγράφει το τελευταίο διάστημα το Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών. Σύμφωνα με την υπηρεσία, τα μηνύματα αναφέρουν ότι η παράδοση απέτυχε λόγω λανθασμένων στοιχείων διεύθυνσης και καλούν τον παραλήπτη να ακολουθήσει σύνδεσμο για «διόρθωση» ή να καλέσει τον αριθμό 8000 2000.

Το Τμήμα προειδοποιεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, ακόμη κι αν ο αποστολέας ή το περιεχόμενο φαίνονται αληθοφανή, ώστε να μην πέσουν θύματα ηλεκτρονικής απάτης. Υπογραμμίζεται ότι οι πληρωμές μέσω αυτών των συνδέσμων δεν κατευθύνονται στην επίσημη πλατφόρμα διαδικτυακών πληρωμών της JCCsmart ούτε στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, αλλά σε άγνωστες ηλεκτρονικές διευθύνσεις.

Στην ανακοίνωση παρατίθεται και το κείμενο ενός τέτοιου παραπλανητικού sms, το οποίο ενημερώνει ότι το πακέτο «έφτασε στο κέντρο παράδοσης στις 12 Αυγούστου» αλλά δεν παραδόθηκε «λόγω προβλήματος με τη διεύθυνση». Το μήνυμα καλεί τον παραλήπτη να ακολουθήσει υπερσύνδεσμο με διεύθυνση dpdpost.icu ή να καλέσει τον αριθμό 8000 2000. Προειδοποιεί επίσης για επιστροφή του δέματος αν δεν γίνει «διόρθωση» των στοιχείων, ζητώντας απάντηση με το γράμμα «Y».

Οι αρχές υπενθυμίζουν ότι τέτοιου είδους μηνύματα αποτελούν μέθοδο εξαπάτησης και ότι οι πολίτες δεν πρέπει να ακολουθούν συνδέσμους ή να παρέχουν προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία.

ΚΥΠΕ