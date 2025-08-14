Στις 15:03 το απόγευμα, οι πυροσβεστικοί σταθμοί Λάρνακας ανταποκρίθηκαν σε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε έκταση περίπου τεσσάρων εκταρίων με ξηρά χόρτα, άγρια βλάστηση και καλαμιώνα, στην περιοχή της κτηνοτροφικής ζώνης Δρομολαξιάς και κοντά στη Δημοτική Αγορά, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέα Κεττή.

Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο χωρίς να κινδυνεύσουν οι παρακείμενες κτηνοτροφικές μονάδες, οι οποίες προστατεύθηκαν από τις δυνάμεις πυρόσβεσης.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν τρία πυροσβεστικά οχήματα από τους σταθμούς Λάρνακας, δύο του Τμήματος Δασών και ένας ιδιωτικός εκσκαφέας.