Μέλη της Τροχαίας Αρχηγείου, κατά τη διάρκεια ελέγχων που διενεργούσαν χθες βράδυ στους αυτοκινητόδρομους Λάρνακας – Λεμεσού και Κοφίνου – Λάρνακας, προέβησαν σε δύο καταγγελίες για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας καθώς και άλλων συναφών τροχαίων αδικημάτων.

Γύρω στις 8.00 μ.μ., ανακόπηκε όχημα που κινείτο με ταχύτητα 184 χιλιομέτρων την ώρα, αντί του επιτρεπόμενου ορίου των 100.

Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι ο 31χρονος οδηγός δεν είχε άδεια οδήγησης και οδηγούσε χωρίς πιστοποιητικό ασφάλειας.

Συνελήφθη για αυτόφωρα αδικήματα, κατηγορήθηκε γραπτώς και αφέθηκε ελεύθερος για να κληθεί αργότερα ενώπιον Δικαστηρίου.

Λίγο αργότερα (21:30), ανακόπηκε δεύτερο όχημα που κινείτο με ταχύτητα 135 χιλιομέτρων την ώρα.

Ο 50χρονος οδηγός διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε με στερημένη άδεια οδήγησης και χωρίς πιστοποιητικό ασφάλειας, ενώ υποβλήθηκε σε προκαταρκτικό έλεγχο ναρκοτέστ με θετική ένδειξη.

Συνελήφθη για αυτόφωρα αδικήματα και στη συνέχεια επανασυνελήφθη λόγω εκκρεμούντων ενταλμάτων προστίμων εναντίον του.

Οι εξετάσεις συνεχίζονται από τους Αστυνομικούς Σταθμούς Αραδίππου και Κοφίνου.