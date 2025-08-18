Η προσπάθεια για την όσο το δυνατό καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού, όσον αφορά στις συναλλαγές του και στην εξασφάλιση μετρητών συνεχίζεται από πλευράς εμπορικών τραπεζών. Η απόφαση για κλείσιμο αριθμού τραπεζικών καταστημάτων κυρίως σε ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές, δημιούργησε ως γνωστό νέα δεδομένα, καθότι έχει δυσκολέψει σε σημαντικό βαθμό την εξασφάλιση μετρητών. Κυρίως δε, το πρόβλημα οξύνεται περισσότερο στις ορεινές περιοχές, με τους ηλικιωμένους να χρησιμοποιούν τα μετρητά για τις καθημερινές τους συναλλαγές, ως αποτέλεσμα του γεγονότος ότι δεν είναι εξοικειωμένοι με τα νέα συστήματα τεχνολογίας, τα οποία επιδιώκουν να προωθήσουν οι τράπεζες, μειώνοντας έτσι το λειτουργικό τους κόστος. Ως εκ τούτου, οι τράπεζες, προσπαθούν να εξεύρουν νέους τρόπους εξυπηρέτησης του κοινού και κυρίως των ατόμων τρίτης ηλικίας, τα οποία προτιμούν τα μετρητά.

Η όλη προσπάθεια επικεντρώνεται στην τοποθέτηση νέων μηχανών ΑΤΜ κυρίως σε ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές όπου δεν υπάρχει πλέον τραπεζικό κατάστημα, καθώς και στην αύξηση των σημείων cashback, από όπου υπάρχει η δυνατότητα εξασφάλισης μετρητών μέχρι €100 ανά συναλλαγή. Υπενθυμίζεται ότι πριν από μερικούς μήνες, είχαν λειτουργήσει 11 νέες ΑΤΜ σε: Αργάκα, Σαλαμιού, Πισσούρι, Αστρομερίτη, Πελένδρι, Λυθροδόντα, Επταγώνια, Παρεκκλησιά, Αυγόρου, Φρέναρος και Ξυλοτύμπου. Όπως πληροφορούμαστε, σε ορισμένα από τα νέα σημεία, γίνεται αρκετή χρήση των ΑΤΜ, ενώ αντίθετα σε άλλα γίνονται πράξεις μόνο μερικών ευρώ. Για τις τράπεζες η τοποθέτηση ενός ΑΤΜ δεν συνεπάγεται μόνο με τη μεταφορά και έναρξη της λειτουργίας του, αλλά και με ανατροφοδότηση του με μετρητά, συντήρηση του, επιδιόρθωση βλαβών και άλλα, κάτι που επιβαρύνει το κόστος λειτουργίας του. Παρόλ’ αυτά, οι πληροφορίες μας αναφέρουν το αμέσως επόμενο διάστημα, οι τράπεζες, σε συνεργασία με την JCC θα προχωρήσουν στην τοποθέτηση πρόσθετων 3-4 ΑΤΜ σε σημεία τα οποία παρουσιάζονται ανάγκες.

Πέραν των ΑΤΜ, υπάρχει η εναλλακτική επιλογή των σημείων cashback, όπου σε επιχειρήσεις λιανικής όπως υπεραγορές, φούρνους περίπτερα, πρατήρια καυσίμων και άλλα σημεία, υπάρχει η δυνατότητα εξασφάλισης μετρητών μέχρι €100 ανά συναλλαγή. Παρότι υπήρξαν ορισμένα προβλήματα στην αρχή, κυρίως από πλευράς ιδιοκτητών περιπτέρων, αλλά και καταστημάτων σε απομακρυσμένες περιοχές, εντούτοις σταδιακά η όλη προσπάθεια φαίνεται να αγκαλιάζεται από το κοινό, εξού και η πρόθεση σημαντικής αύξησης των εν λόγω σημείων.

Επισημαίνεται ότι ο λόγος αντίδρασης μερίδας επιχειρηματιών, ήταν το γεγονός ότι ο τζίρος που πραγματοποιούσαν, δεν τους επέτρεπε να δίνουν τα €100 σε όποιον πελάτη τα ζητούσε, κατόπιν της συναλλαγής που διενεργούσε. Αυτό, συνέβαινε κυρίως σε καταστήματα απομακρυσμένων περιοχών με μικρό αριθμό πληθυσμού.

Ωστόσο, στο ευρύτερο πλαίσιο φαίνεται ότι το εγχείρημα λειτουργεί και προχωρά προς επέκταση. Ενδεικτικά, σημειώνουμε ότι πριν από δύο χρόνια υπήρχαν μόλις 40 τέτοια σημεία cashback σε ολόκληρη την Κύπρο, ενώ σήμερα λειτουργούν 451 σημεία. Όπως πληροφορούμαστε, στόχος, μέσα στα επόμενα δυο χρόνια, είναι τα συγκεκριμένα σημεία να φτάσουν τα 700, με σκοπό την όσο το δυνατό μεγαλύτερη γεωγραφική κάλυψη προς εξυπηρέτηση περισσότερων ατόμων σε απομακρυσμένες και ορεινές περιοχές.

Πάντως, το ευρύτερο θέμα της εξυπηρέτησης του κοινού στο κομμάτι των τραπεζικών του συναλλαγών αναμένεται να επανέλθει προς συζήτηση σε επίπεδο Βουλής, καθώς όπως πληροφορούμαστε, οι τράπεζες έχουν στείλει τις απαντήσεις και τα στοιχεία τα οποία έχουν ζητηθεί από τα μέλη της Επιτροπής Εμπορίου της Βουλής και με την επανέναρξη της λειτουργίας του Σώματος, θα βρεθεί ξανά στο προσκήνιο.