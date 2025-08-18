Έσπασε όλα τα ρεκόρ το Τζόκερ, αφού στη χθεσινή κλήρωση όχι απλώς μοιράζονταν το μεγαλύτερο πόσο στην ιστορία του παιχνιδιού μετά από 44 συνεχόμενα Τζάκποτ, αλλά και επειδή βρέθηκαν δύο υπερτυχεροί για να μοιραστούν το πόσο – μαμούθ το €28.800.000.

Τα δύο τυχερά δελτία, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΠΑΠ, παίχτηκαν στην Αττική.

Ο ένας από τους υπερτυχερούς, σημείωσε και δύο επιτυχίες στη δεύτερη κατηγορία, κερδίζοντας και επιπλέον €200.000.

Ακόμη 7 δελτία σημείωσαν επιτυχία στη δεύτερη κατηγορία, κερδίζοντας από €100.000. Το ένα από αυτά παίχτηκε στον Στρόβολο Λευκωσίας.

Οι αριθμοί που έβγαλε η κλήρωση είναι: 17, 5, 32, 24, 15.

Τζόκερ ο αριθμός: 20.

Υπενθυμίζεται πως η τελευταία φορά που κερδήθηκε η πρώτη κατηγορία του Τζόκερ ήταν στην κλήρωση της 1ης Μαΐου, όπου έκτοτε σημειώνονταν μόνο Τζάκποτ έχοντας παιχτεί περισσότερες από 115 εκατομμύρια στήλες.

Η κλήρωση του Τζόκερ πραγματοποιείται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 10:00 το βράδυ.