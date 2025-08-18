Στη σύλληψη ενός 31χρονου προχώρησε η Αστυνομία στη Λεμεσό, ο οποίος στην προσπάθεια του να αποφύγει τον έλεγχο προκάλεσε τροχαίο ατύχημα. Ήταν χωρίς πινακίδες και κουβαλούσε μαχαίρι και ναρκωτικά

Σύμφωνα με την Αστυνομία, χθες το απόγευμα εντοπίστηκε από μέλος της Αστυνομίας, τετράτροχη μοτοσικλέτα να κινείται σε περιοχή της Λεμεσό, χωρίς πινακίδες εγγραφές και τον οδηγό να μην φέρει κράνος.

Έγινε σήμα στον οδηγό να σταματήσει για έλεγχο. Αυτός δεν ανταποκρίθηκε και προσπάθησε να διαφύγει. Οδήγησε σε αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, επικίνδυνα και αλόγιστα. Σε κάποιο σημείο συγκρούστηκε με αυτοκίνητο με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί.

Στην κατοχή του οδηγού της τετράτροχης ηλικίας 31 ετών, ανευρέθηκε μικρή ποσότητα κάνναβης, ένας σπαστήρας και ένα μαχαίρι, με αποτέλεσμα να συλληφθεί για αυτόφωρα αδικήματα.

Ο 31χρονος από τη σύγκρουση τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο ΓΝ Λεμεσού, όπου κρατήθηκε για νοσηλεία (κάταγμα σπονδύλου).

Οι εξετάσεις συνεχίζονται