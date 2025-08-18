Προληπτικές ρίψεις άρχισαν με το πρώτο φως της ημέρας σήμερα δύο πτητικά μέσα στον χώρο της χθεσινής μεγάλης πυρκαγιάς στο τρίγωνο των κοινοτήτων Τσάδα-Κοίλη-Τάλα στην επαρχία Πάφου.

Αν και η νύχτα κύλησε χωρίς σημαντικές αναζωπυρώσεις ή άλλα προβλήματα, τα αεροπλάνα πυρόσβεσης που εδρεύουν στην αεροπορική βάση της Πάφου απογειώθηκαν με το πρώτο φως της ημέρας και έκαναν ρίψεις στην περιοχή προκειμένου να διασφαλισθεί ότι δεν θα υπάρξει οποιαδήποτε αναζωπύρωση από τυχόν ενεργό μέτωπο που σιγόκαιγε κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Μετά την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς, αναμένεται σήμερα να εντατικοποιηθεί και το έργο της έρευνας για τα αίτια που την προκάλεσαν.

Αξιωματούχοι της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και άλλων εμπλεκομένων υπηρεσιών θα αρχίσουν έρευνες προκειμένου να διακριβωθούν τα αίτια της πυρκαγιάς.

Πάντως τοπικοί παράγοντες εξέφρασαν βεβαιότητα ότι είναι έργο εμπρηστών, δεδομένου ότι η ευρτύτερη περιοχή δεν εμφανίζει ανθρώπινες δραστηριότητες και δεν αποτελεί επισκέψιμο χώρο ώστε να προκύπτει θέμα ανθρώπινης αμέλειας ή άλλη τεχνικής φύσης δυσλειτουργία.