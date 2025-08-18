Ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας θα παρουσιαστούν 4 Ελληνοκύπριοι 22, 23, 26 και 30 χρόνων οι οποίοι συνελήφθησαν ως ύποπτοι για πυροβολισμούς εναντίον πολιτών, δύο από τους οποίους έκαναν καταγγελίες για κτυπήματα από άγνωστο αντικείμενο ο ένας στο κεφάλι και ο άλλος στην πλάτη.

Οι καταγγελίες έγιναν χθες βράδυ από έναν άνδρα και μία αλλοδαπή γυναίκα, οι οποίοι δέχθηκαν τα κτυπήματα στην περιοχή Δροσιάς και στην πολυσύχναστη Πιαλέ Πασά, καθώς περπατούσαν. Η μία καταγγελία έγινε λίγο μετά τις 8:00 το βράδυ και η άλλη γύρω στις 9:00.

Οι ύποπτοι επέβαιναν σε αυτοκίνητο και πυροβολούσαν μέσα από αυτό, πιθανόν με αεροβόλο όπλο. Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews ένας από τους πολίτες κατάφερε να σημειώσει μέρος των αριθμών εγγραφής του αυτοκινήτου στο οποίο επέβαιναν οι νεαροί. Με βάση αυτό το στοιχείο η Αστυνομία Λάρνακας προχώρησε στη σύλληψη των τεσσάρων, οι οποίοι είναι ύποπτοι, μεταξύ άλλων, για κατοχή, χρήση και μεταφορά πυροβόλου όπλου, καθώς και απερίσκεπτες πράξεις.

Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστος ο λόγος που οι δράστες προέβησαν σε αυτές τις ενέργειες. Η Αστυνομία αναζητεί μαρτυρίες και από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης της περιοχής, ενώ εντός της ημέρας οι τέσσερις αναμένεται να ανακριθούν.

Σημειώνεται πως οι δύο πολίτες δεν τραυματίστηκαν.