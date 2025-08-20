Έπειτα από αρκετά χρόνια η Λάρνακα βρίσκεται ξανά στο στόχαστρο του οργανωμένου εγκλήματος, το οποίο φαίνεται να συνδέεται με τουλάχιστον πέντε σοβαρά κτυπήματα σε διάστημα μόλις ενός μηνός, γεγονός που προκαλεί μεγάλο πονοκέφαλο στην Αστυνομία, αλλά και μεγάλη ανησυχία στις Αρχές της πόλης.

Από τις 14 Ιουλίου μέχρι τις 15 Αυγούστου διαπράχθηκαν τρεις απόπειρες φόνου (η μία συνοδεύτηκε και με εμπρησμό αυτοκινήτων), ρίχθηκαν πυροβολισμοί σε όχημα 25χρονης, ενώ άγνωστοι πυρπόλησαν το αυτοκίνητο 42χρονου.

Οι ανακριτές του ΤΑΕ Λάρνακας βρήκαν συσχέτιση μεταξύ δύο υποθέσεων, ενώ αναζητούν στοιχεία για να διαφανεί εάν υπάρχει σύνδεση και των υπολοίπων τριών, κάτι που δεν έχει αποκλειστεί. Τα δεδομένα μέχρι στιγμής παραπέμπουν σε πόλεμο για έλεγχο της νύκτας, γι’ αυτό η Αστυνομία βρίσκεται σε συναγερμό και έλαβε, κατά πληροφορίες, συγκεκριμένα μέτρα, τα οποία δεν ανακοινώθηκαν για ευνόητους λόγους.

Την ανησυχία του για τα κτυπήματα του υποκόσμου εξέφρασε χθες στον αστυνομικό διευθυντή Λάρνακας, Γιάννη Σωτηριάδη, ο δήμαρχος Λάρνακας στο πλαίσιο καθορισμένης συνάντησης. «Μέχρι στιγμής φαίνεται πως τα θέματα που έχουν σχέση με την παραβατικότητα και σχετίζονταν με κάποια γεγονότα στην πόλη έχουν αντιμετωπιστεί. Τώρα, ωστόσο, μας ανησυχεί το σοβαρό έγκλημα και τα πρόσφατα συμβάντα. Ο αστυνομικός διευθυντής με διαβεβαίωσε πως λαμβάνονται επιπρόσθετα μέτρα και υπάρχει πλάνο προστασίας του κόσμου», ανέφερε στον «Φ» ο κ. Βύρας, σημειώνοντας πως υπάρχει συνεχής επαφή του Δήμου με την ΑΔΕ Λάρνακας.

Η Αστυνομία από την πλευρά της είναι ιδιαίτερα φειδωλή αναφορικά με την πορεία των ερευνών για τις πέντε υποθέσεις, εν αναμονή και των εξειδικευμένων επιστημονικών εξετάσεων. «Οι έρευνες για τις τελευταίες υποθέσεις που σημειώθηκαν συνεχίζονται εντατικά και βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη», ανέφερε στην εφημερίδα μας η λειτουργός επικοινωνίας του Αρχηγείου Αστυνομίας, Μαρίνα Χριστοδουλίδη, υποδεικνύοντας πως έχουν αποδώσει τα μέτρα που λήφθηκαν για το κοινό έγκλημα στην πόλη και επαρχία Λάρνακας.

Το πρώτο κτύπημα που αποδίδεται στο οργανωμένο έγκλημα έγινε στις 14 Ιουλίου έξω από την οικία 49χρονου στην Πύλα. Το θύμα δέχθηκε πυροβολισμούς μόλις αποβιβάστηκε από αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν η σύντροφος του και η 12χρονη κόρη της. Από τους πυροβολισμούς είχε τραυματιστεί στο πόδι και είχε νοσηλευτεί για λίγες ημέρες σε νοσοκομείο.

Στις 11 το πρωί της 31ης Ιουλίου, εξάλλου, διαπράχθηκε νέα απόπειρα φόνου με στόχο 47χρονο στη Βιομηχανική Περιοχή Δρομολαξιάς. Ο 47χρονος, ο οποίος δεν τραυματίστηκε, ειδοποίησε μόνος του την Αστυνομία αναφέροντας πως καθώς οδηγούσε ποδήλατο άκουσε πίσω του πυροβολισμούς, που προήλθαν από άγνωστο που επέβαινε σε μοτοποδήλατο. Ο δράστης φέρεται να διέφυγε πεζός και άφησε πίσω το σκούτερ που οδηγούσε.

Οκτώ μέρες αργότερα και συγκεκριμένα στις 8 Αυγούστου ρίχθηκαν πυροβολισμοί εναντίον του οχήματος 25χρονης στην Ορόκλινη, που πιστεύεται πως αποτελούσαν μήνυμα προς τον συμβίο της, ο οποίος είναι γνωστός στις Αρχές.

Τα ξημερώματα της 14ης Αυγούστου στο στόχαστρο μπήκε εταιρεία ενοικιάσεων αυτοκινήτων στον παραλιακό δρόμο της Πύλας (Λάρνακας-Δεκέλειας). Σύμφωνα με μαρτυρία που εξασφάλισε η Αστυνομία οι δράστες ήταν δύο με τον πρώτο να πυροβολεί προς το μέρος του φρουρού ασφαλείας και τον δεύτερο να βάζει φωτιά σε 4 οχήματα της εταιρείας. Ακριβώς ένα εικοσιτετράωρο αργότερα άγνωστοι πυρπόλησαν το όχημα που οδηγούσε 42χρονος στην Αραδίππου.

Σημειώνεται πως οι δύο τελευταίες εγκληματικές ενέργειες είναι αυτές που φέρονται να συνδέονται, με τις εξετάσεις για τη διαλεύκανσή τους να επεκτείνονται και στις Κεντρικές Φυλακές.