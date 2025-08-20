Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η φημολογούμενη χρήση προϊόντων και συγκεκριμένα χαλιτζιών από τα κατεχόμενα, κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ Σύκου και Χαλιτζιού που πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σάββατο στον Κάτω Πύργο Τηλλυρίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι καταγγελίες που έχουν τεθεί ενώπιον του “Φ” και του Υπουργείου Γεωργίας κάνουν λόγο για προμήθεια χαλιτζιών από τις κατεχόμενες περιοχές, την ώρα που όπως υποστηρίζεται υπήρχε επαρκής παραγωγή τοπικών χαλιτζιών, τα οποία θα μπορούσαν να στηρίξουν το φεστιβάλ.

Το ζήτημα έχει πάρει διαστάσεις, με το Κοινοτικό Συμβούλιο να καλείται να δώσει απαντήσεις. Σε σχετική ανακοίνωσή του, που εξέδωσε μετά από χθεσινή συνεδρίαση, το Κοινοτικό Συμβούλιο απορρίπτει τις καταγγελίες κάνοντας λόγο για «κακοήθειες και λασπολογία». Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, όλα τα προϊόντα περιλαμβανομένων των χαλιτζιών και των σύκων αγοράστηκαν από τοπικό κατάστημα και υπάρχουν τα σχετικά τιμολόγια και αποδείξεις για κάθε αγορά που έγινε εκ μέρους του Συμβουλίου.

Το Κοινοτικό Συμβούλιο καλεί οποιονδήποτε έχει αμφιβολίες να επισκεφθεί τα γραφεία του για να δει ιδίοις όμμασι τα σχετικά παραστατικά, ενώ τονίζει ότι λειτουργεί πάντοτε «στα πλαίσια της τάξεως και της νομιμότητας», διατηρώντας το δικαίωμα να προβεί σε νόμιμες ενέργειες.

Ωστόσο, το ζήτημα παραμένει ανοικτό, καθώς, σύμφωνα με τις ίδιες καταγγελίες, ζητείται όπως το Κοινοτικό Συμβούλιο προχωρήσει δημόσια στην ανάρτηση της απόδειξης αγοράς των χαλιτζιών και την υποβολή της στα αρμόδια κρατικά Τμήματα (Τελωνείων, Γεωργίας και Υγειονομικών Υπηρεσιών) για περαιτέρω διερεύνηση της προέλευσης των προϊόντων.

Η υπόθεση αναμένεται να απασχολήσει τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, με ζητούμενο την πλήρη διαλεύκανση της προέλευσης των προϊόντων και τη διαφύλαξη της εμπιστοσύνης του κοινού προς θεσμούς και τοπικές διοικήσεις.