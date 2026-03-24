Ο Υπουργός Υγείας, Νεόφυτος Χαραλαμπίδης, θα περιοδεύσει σήμερα στα διαμερίσματα Τηλλυρίας και Χρυσοχούς, προκειμένου να δει από κοντά προβλήματα και ελλείψεις στον τομέα της δημόσιας υγείας στις ακριτικές αυτές περιοχές και να προωθήσει αιτήματα των τοπικών αρχών.

Ο Υπουργός Υγείας θα επισκεφθεί το Κέντρο Υγείας Πύργου Τηλλυρίας στις 11.00πμ όπου αναμένεται να προβεί σε διαβεβαιώσεις προς τους τοπικούς φορείς για την περαιτέρω στελέχωση και εξοπλισμού του τοπικού κέντρου υγείας, λόγω και της ιδιάζουσας κατάστασης που επικρατεί στην απομακρυσμένη αυτή περιοχή

Στη 1.00μμ ο Νεόφυτος Χαραλαμπίδης θα μεταβεί στην Πόλη Χρυσοχούς , όπου θα παρακαθήσει σε σύσκεψη στο τοπικό νοσοκομείο για επισκόπηση της κατάστασης και προώθηση αιτημάτων. Όπως είναι γνωστό ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξήγγειλε πρόσφατα τις λεπτομέρειες για την διαδικασία της μελέτης και κατασκευής του νέου νοσοκομείου που θα εξυπηρετεί πλήρως το διαμέρισμα Χρυσοχούς, αλλά και την ακριτική Τηλλυρία.

Ο Υπουργός Υγείας ωστόσο θα διαβεβαιώσει σήμερα τους φορείς της περιοχής για την βούληση και την ετοιμότητα της Κυβέρνησης να στηρίξει τις υπάρχουσες δομές υγείας στην περιοχή μέχρι την αποπεράτωση του σύγχρονου νοσοκομείου Πόλης Χρυσοχούς.