Λιακάδα και αεράκι προβλέπεται ότι θα επικρατούν στη διάρκεια της μέρας, ενώ τη νύχτα θα παρατηρούνται νεφώσεις. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας, αναμένεται να σημειώσει αύξηση τις ερχόμενες ημέρες.

Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Στην περιοχή θα πνέουν μέχρι ισχυροί άνεμοι. Στη διάρκεια της νύχτας θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις.

Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 38 βαθμούς στο εσωτερικό, τους 34 στα παράλια και τους 30 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Πέμπτη, την Παρασκευή και το Σάββατο, ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος.

Η θερμοκρασία μέχρι το Σάββατο αναμένεται να σημειώσει σταδιακά μικρή άνοδο, για να κυμανθεί πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.