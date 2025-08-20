Στη Λάρνακα οκτώ άτομα συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια επιχείρησης ελέγχων της αστυνομίας κατά της παράνομης εργοδότησης, παράνομης απασχόλησης και αδήλωτης εργασίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κλάδου Επικοινωνίας της Αστυνομίας «στη Λάρνακα η Αστυνομία και η Υπηρεσία Επιθεωρήσεων, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, έδωσαν συνέχεια στις δράσεις για πάταξη των αδικημάτων της παράνομης εργοδότησης, της παράνομης απασχόλησης, καθώς και της αδήλωτης εργασίας, με νέα συντονισμένη επιχείρηση ελέγχων, που διενεργήθηκε χθες Τρίτη 19 Αυγούστου».

Η επιχείρηση ελέγχων «διενεργήθηκε στις 9:30 το πρωί της Τρίτης, σε υπό ανέγερση πολυκατοικία στην επαρχία Λάρνακας. Κατά τη διάρκεια των ελέγχων, συνελήφθησαν εφτά υπήκοοι τρίτων χωρών, τρία πρόσωπα από τη Συρία, τρία από Πακιστάν και ένα από Γουινέα, που εντοπίστηκαν να εργάζονται παράνομα στην οικοδομή, χωρίς άδεια από την αρμόδια Αρχή, ενώ διαπιστώθηκε πως δύο από τα εφτά πρόσωπα βρίσκονται παράνομα στην Κύπρο».

Προστίθεται ότι «εναντίον των εφτά υπόπτων διερευνάται υπόθεση παράνομης απασχόλησης, ενώ εναντίον των τριών εργοδοτών τους, διερευνάται υπόθεση παράνομης εργοδότησης. Ο ένας από τους τρεις εργοδότες, εντοπίστηκε στην οικοδομή και συνελήφθη από τα μέλη της Αστυνομίας, ενώ οι άλλοι δύο κλήθηκαν και παρουσιάστηκαν στον τοπικό Αστυνομικό Σταθμό».

Σημειώνεται ότι στη χθεσινή αστυνομική επιχείρηση συμμετείχαν μέλη της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης – ΥΑΜ (Επαρχιακό Κλιμάκιο Λάρνακας), μέλη της Υποδιεύθυνσης Επιτήρησης Πράσινης Γραμμής και Αντιμετώπισης Μεταναστευτικών Ροών, καθώς και λειτουργοί της Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Ακόμα οι «λειτουργοί της Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων, διαπίστωσαν παραβάσεις σχετικά με την Νομοθεσία για την αδήλωτη εργασία, για τις οποίες επέδωσαν οκτώ ειδοποιήσεις πληρωμής διοικητικού προστίμου, συνολικού ύψους 41.050 ευρώ».