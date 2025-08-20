Από τις 81.000 ανακλήσεις οχημάτων με ελαττωματικούς αερόσακους ΤΑΚΑΤΑ, παραμένουν σε εκκρεμότητα περίπου 33.000, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε το Τμήμα Οδικών Μεταφορών (ΤΟΜ).

Όπως διευκρίνισε το ΤΟΜ, τα στοιχεία είναι ενημερωμένα μέχρι και την προηγούμενη εβδομάδα, καθώς λόγω θερινών διακοπών αρκετές εταιρείες ήταν κλειστές. Στις 33.000 περιλαμβάνονται περίπου 5.000 ακινητοποιημένα οχήματα και άλλα 2.000 διαγραμμένα, γεγονός που μειώνει τον πραγματικό αριθμό όσων πρέπει να επισκευαστούν έως την προθεσμία των αρχών Οκτωβρίου.

Παράλληλα, έχουν εντοπιστεί ακόμη 15.000 οχήματα που χρειάζονται ανάκληση για το ίδιο πρόβλημα, με προθεσμία οκτώ μηνών από τη στιγμή που ειδοποιήθηκαν οι ιδιοκτήτες. Για αυτά έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία αποκατάστασης, ωστόσο προτεραιότητα δίνεται τόσο στα οχήματα που βρίσκονται σε άμεση ακινητοποίηση όσο και σε εκείνα της αρχικής λίστας, καθώς η προθεσμία τους λήγει νωρίτερα.

Το ΤΟΜ λαμβάνει τακτικά ενημέρωση από τις εταιρείες για τον ρυθμό ολοκλήρωσης των ανακλήσεων. Όπως σημειώθηκε, αρκετές εταιρείες διαθέτουν ακόμη ελεύθερα ραντεβού, με το Τμήμα να καλεί όσους ιδιοκτήτες δεν έχουν ανταποκριθεί να το πράξουν άμεσα.

ΚΥΠΕ