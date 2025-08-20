Σε κρίσιμη κατάσταση και διασωληνωμένο μεταφέρθηκε στο Μακάρειο Νοσοκομείο Λευκωσίας από την Πάφο τετράχρονο παιδάκι που βρισκόταν στην πισίνα ξενοδοχείου στην περιοχή Χλώρακας, στο οποίο κάνει τις διακοπές του με την οικογένεια του. Το παιδάκι, από το Ισραήλ, βρισκόταν εντός της πισίνας όταν ξαφνικά εντοπίστηκε από γυναίκα λουόμενη στον πάτο της πισίνας αναίσθητο.

Η γυναίκα έβγαλε το παιδάκι στην επιφάνεια και με τη βοήθεια ναυαγοσώστη και της μητέρας του παιδιού, του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες, χωρίς να επανεύρει τις αισθήσεις του, ενώ ταυτόχρονα κλήθηκε ασθενοφόρο από το Νοσοκομείο Πάφου.

Στο νοσοκομείο της πόλης οι γιατροί έκριναν ότι η κατάσταση του μικρού παιδιού ήταν κρίσιμη και χρειαζόταν εσπευσμένα η μεταφορά του στην ειδική μονάδα του Μακάρειου Νοσοκομείου. Αφού ο τετράχρονος διασωληνώθηκε, εισήχθη εκ νέου στο ασθενοφόρο το οποίο τον μετέφερε στην πρωτεύουσα.

Στη σκηνή μετέβη κλιμάκιο του ΤΑΕ Πάφου και άρχισε τις έρευνες. Όπως ανέφερε η μητέρα του τετράχρονου, αυτός βρισκόταν στα ρηχά της πισίνας υπό την επιτήρηση της, ωστόσο σε κάποια στιγμή που η ίδια έπρεπε να φροντίσει το μικρότερο παιδί της, ο τετράχρονος διέλαθε της προσοχής της και όπως φαίνεται εισήλθε στα βαθιά της πισίνας.