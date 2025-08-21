Κίτρινη προειδοποίηση για ακραία ζέστη, εξέδωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Ο υδράργυρος αναμένεται να σκαρφαλώσει στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό και στους 32 βαθμούς στα ορεινά. Η προειδοποίηση θα τεθεί σε ισχύ στις 12:00 το μεσημέρι και θα διαρκέσει έως τις 5:00 το απόγευμα.

Την περιοχή μας επηρεάζει εποχική χαμηλή πίεση.

Σήμερα, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο νωρίς το απόγευμα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, κυρίως στα ορεινά. Κατά τις αυγινές ώρες δεν αποκλείεται να σχηματιστεί τοπικά χαμηλή νέφωση και αραιή ομίχλη, κυρίως στα νότια και ανατολικά παράλια.

Την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος.

Η θερμοκρασία αναμένεται να σημειώσει σταδιακά μικρή άνοδο μέχρι το Σάββατο και μη αξιόλογη μεταβολή την Κυριακή, για να κυμανθεί πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.