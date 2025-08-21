Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με τους γιατρούς, εξακολουθεί να βρίσκεται το τετράχρονο αγοράκι από το Ισραήλ το οποίο έπεσε στην πισίνα ξενοδοχείου, χθες, στην Πάφο. Οι γιατροί στο Μακάρειο Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου μεταφέρθηκε διασωληνωμένο, εξακολουθούν να δίνουν μάχη για να το επαναφέρουν, κάνοντας λόγο για οριακή κατάσταση.

Τραγική ειρωνία είναι ότι το μικρό παιδάκι υπέστη το σοβαρό αυτό συμβάν λίγες μόνο ώρες μετά την άφιξη του στην Πάφο για διακοπές μαζί με την μητέρα του και το μικρότερο του αδερφάκι. Σύμφωνα με την Αστυνομία, η οικογένεια των ισραηλινών επισκεπτών είχε μόλις αφιχθεί στο ξενοδοχείο της στην περιοχή Χλώρακας, χθες, και μετέβη αμέσως στην πισίνα μέχρι να ολοκληρωθεί η ετοιμασία του δωματίου της για την διαμονή της.

Μητέρα και δύο παιδιά βρίσκονταν στην πισίνα του ξενοδοχείου, όταν ξαφνικά το τετράχρονο αγοράκι εντοπίστηκε από γυναίκα λουόμενη στον πάτο της πισίνας αναίσθητο. Η γυναίκα έβγαλε το παιδάκι στην επιφάνεια και με τη βοήθεια ναυαγοσώστη και της μητέρας του παιδιού, του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες, χωρίς να επανεύρει τις αισθήσεις του, ενώ ταυτόχρονα κλήθηκε ασθενοφόρο από το Νοσοκομείο Πάφου.

Στο νοσοκομείο της πόλης οι γιατροί έκριναν ότι η κατάσταση του μικρού παιδιού ήταν κρίσιμη και χρειαζόταν εσπευσμένα η μεταφορά του στην ειδική μονάδα του Μακάρειου Νοσοκομείου. Αφού ο τετράχρονος διασωληνώθηκε, εισήχθη εκ νέου στο ασθενοφόρο το οποίο τον μετέφερε στην πρωτεύουσα.

Η 51χρονη μητέρα του τετράχρονου, ανέφερε στην Αστυνομία ότι το παιδί βρισκόταν στα ρηχά της πισίνας υπό την επιτήρηση της, ωστόσο σε κάποια στιγμή που η ίδια έπρεπε να φροντίσει το μικρότερο παιδί της, ο τετράχρονος διέλαθε της προσοχής της και όπως φαίνεται εισήλθε στα βαθιά της πισίνας.