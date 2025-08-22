Στην ανεύρεση και διάσωση πολίτη προχώρησε η Πολιτική Άμυνα, μετά από δάγκωμα φιδιού, στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με ανάρτηση της Πολιτικής Άμυνας, μετά από αρκετές εφιαλτικές ώρες, ο Μενέλαος Σταυρινίδης εντοπίστηκε από ομάδα διάσωσης σε κρίσιμη κατάσταση που προήλθε από δάγκωμα φιδιού και θερμοπληξία.

Το περιστατικό συνέβη στις 12 Αυγούστου και έπειτα από 10 συνολικά ημέρες νοσηλείας, ο άνδρας έλαβε εξιτήριο.

«Παρακαλούνται όλοι οι πολίτες, πρωτίστως για τη δική τους ασφάλεια, όπως είναι σε επαγρύπνηση όταν αθλούνται στη φύση, ειδικά σε σημεία πυκνής βλάστησης. Στην Κύπρο υπάρχουν τρία διαφορετικά είδη δηλητηριωδών φιδιών εκ’ των οποίων ένα είναι εξαιρετικά επικίνδυνο για τον άνθρωπο», σημειώνεται στην ανάρτηση.

Υπενθυμίζεται ότι στις 12 Αυγούστου, γύρω στις 07:30 το πρωί, ο 49χρονος δηλώθηκε ως ελλείπον πρόσωπο από τα οικεία του πρόσωπα, αφού δεν είχε επιστρέψει από άσκηση στην περιοχή της Λαϊκής Λευκοθέας, κοντά στο εκκλησάκι του Αγίου Φανουρίου στην Αγία Φύλα.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι Αρχές, με την Πολιτική Άμυνα να αναλαμβάνει ενεργό ρόλο στην επιχείρηση εντοπισμού. Λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι, ο 49χρονος εντοπίστηκε από τον τμηματάρχη της Ομάδας Διάσωσης της Πολιτικής Άμυνας Λεμεσού, Μιχάλη Μουσκαλλή, στην αυλή κατοικίας, στην οποία είχε μεταβεί αναζητώντας βοήθεια.