Η Κύπρος κατατάσσεται τρίτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς το ποσοστό ξένων φοιτητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Eurostat.

Το 2023, υπήρχαν συνολικά 1,76 εκατομμύρια φοιτητές από το εξωτερικό που σπούδαζαν σε πανεπιστήμια της ΕΕ, αριθμός που αντιστοιχεί στο 8,4% του συνόλου των φοιτητών.

Στην Κύπρο, οι ξένοι φοιτητές αποτελούν 22,3% του συνόλου, ποσοστό που την κατατάσσει πίσω μόνο από το Λουξεμβούργο (52,3%) και τη Μάλτα (29,6%). Αντίθετα, τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στην Ελλάδα (3,0%), την Κροατία (3,7%) και την Ισπανία (4,3%).

Όσον αφορά την προέλευση, σε 20 χώρες της ΕΕ η πλειονότητα των ξένων φοιτητών προερχόταν από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, με κορυφαία παραδείγματα τη Σλοβακία (91,3%), τη Σλοβενία (89,4%) και την Κροατία (89,0%). Στην Ιρλανδία (45,0%), τη Φινλανδία (43,3%), τη Γερμανία (40,1%) και την Ιταλία (36%), οι περισσότεροι ξένοι φοιτητές προέρχονταν από την Ασία.

Στη Γαλλία, πάνω από τους μισούς (52,3%) ξένους φοιτητές προέρχονταν από την Αφρική, η οποία αποτέλεσε επίσης την κύρια προέλευση στην Πορτογαλία (42,1%). Αντίστοιχα, στην Ισπανία, σχεδόν οι μισοί (46,7%) ξένοι φοιτητές προήλθαν από την Καραϊβική, την Κεντρική και τη Νότια Αμερική.

ΚΥΠΕ