Μεσοστρατίς έμειναν αρκετές αιτήσεις που αφορούσαν τη δημιουργία φοιτητικών εστιών στην εντός των τειχών πόλη της Λευκωσίας και ενώ οι αρχικές προσδοκίες έκαναν λόγο για 560 φοιτητικά δωμάτια, στην πορεία ετέθη ως στόχος η δημιουργία 450 για να μειωθεί στη συνέχεια στα 380 δωμάτια και σήμερα γίνεται αναφορά σε διαμόρφωση 250 δωματίων. Στα 250 φοιτητικά δωμάτια πρέπει να προστεθούν και 70 τα οποία ετοιμάζονται από τον Δήμο Λευκωσίας και τα οποία αναμένεται να είναι έτοιμα ίσως τους πρώτους μήνες του 2026.

Η πρώτη εστία 13 δωματίων, η οποία ανήκει στην Αρχιεπισκοπή ολοκληρώθηκε ήδη. Η μικρότερη εστία, από όσες χειρίζεται το Τμήμα Πολεοδομίας, θα περιλαμβάνει έξι δωμάτια και η μεγαλύτερη 40.

Ένα από τα ερωτήματα που εγείρονται είναι κατά πόσον τα περίπου 320 δωμάτια που θα διαμορφωθούν (250 υπό την ομπρέλα της Πολεοδομίας και 70 από τον Δήμο Λευκωσίας) είναι αρκετά για να καλύψουν τις ανάγκες που θα δημιουργηθούν με περίπου 200 φοιτητές της αρχιτεκτονικής σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου (θα λειτουργήσει στο πρώην σχολείο Φανερωμένης) και τους περίπου 100-120 του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου το οποίο θα λειτουργήσει στο πρώην κατάστημα Τσαούση.

Σημειώνεται, πως πέραν των φοιτητών στο ιστορικό κέντρο θα συγκεντρωθούν και άλλα άτομα τα οποία θα σχετίζονται με τα πανεπιστήμια, περιλαμβανομένων καθηγητών, ερευνητών κ.ο.κ, οπόταν εκτός από τα φοιτητικά δωμάτια θα χρειαστούν και άλλα κτήρια για να καλύψουν τις ανάγκες.

Ένας από τους λόγους μείωσης των δωματίων είναι και η μείωση του προϋπολογισμού αλλά υπάρχουν και άλλα εμπόδια, περιλαμβανομένων πολεοδομικών κωλυμάτων, σύγκρουση με πρόνοιες του Τοπικού Σχεδίου, απουσία χρηματοδότησης από πλευράς των αιτητών κ.ο.κ. Κάποια από τα προβλήματα που αφορούσαν είτε τις προδιαγραφές είτε θέματα ασφάλειας είτε τις ανέσεις που απαιτούνταν κλπ ήταν τέτοια που δεν μπορούσαν να εγκριθούν από την Πολεοδομία. Εξάλλου και οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι όταν μπήκαν στο χορό και διαπίστωσαν ότι τα πράγματα δεν ήταν τόσο απλά, απέσυραν ή αδρανοποίησαν τις αιτήσεις τους.

Αξίζει να σημειωθεί, πως σε κάποιο στάδιο είχαν επιδείξει ενδιαφέρον 45 εταιρείες ή άτομα αλλά στο τέλος τα έργα (με τα 250 δωμάτια) περιορίστηκαν στα 14. Αν και θεωρητικά το σχέδιο παραμένει ανοικτό μέχρι το καλοκαίρι του 2026, φαίνεται πως ούτε ο χρόνος αρκεί (για να κινηθούν οι διαδικασίες και να προχωρήσουν) αλλά ούτε και τα κονδύλια.

Όσον αφορά τα 70 δωμάτια του δήμου (50 δωμάτια της εστίας στις οδούς Βουλγαροκτόνου, καθώς και 20 δωμάτια της οδού Αριστείδου) αναμένεται να κοστίσουν €5.486.462 πλέον ΦΠΑ. Από αυτά, τα €3.821.462 προορίζονται για την εστία στην οδό Βουλγαροκτόνου, ενώ για εστία της οδού Αριστείδου έχει εγκριθεί προϋπολογισμός €1.665.000.

Θεωρητικά για τη διαμόρφωση εστιών στην εντός των τειχών πόλη της Λευκωσίας θα διατίθεντο περίπου €33 εκατ. εκ των οποίων €7,5 για την πρώτη φάση, €14,3 για τη δεύτερη και €11,3 για την τρίτη φάση. Ωστόσο, το ποσόν αυτό έχει μειωθεί.

Οι εστίες χρηματοδοτούνται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της ΕΕ, στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου.