Έχασε τη μάχη ο 19χρονος εθνοφρουρός, Χρίστος Χριστάκη από την Αραδίππου, ο οποίος που τραυματίστηκε στο Μακένζι από το όχημα φιλικού του προσώπου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 19 χρόνος κατέληξε σήμερα και περίπου στις 18:10 στο νοσοκομείο American Μedical Center στην Λευκωσια. Αναμένονται να γίνουν διευθετήσεις για την νενομισμένη νεκροτομή.

Υπενθυμίζεται πως το περιστατικό συνέβη γύρω στις 11:30 το βράδυ της Δευτέρας στον μεγάλο χώρο στάθμευσης, πίσω από τα κέντρα διασκέδασης του Μακένζι. Μια παρέα φίλων, οι πλείστοι αδειούχοι εθνοφρουροί, αφότου έφυγαν από χώρο εστίασης της περιοχής, βρίσκονταν στον χώρο στάθμευσης για να επιβιβαστούν σε αυτοκίνητα και να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

Οι αρχικές καταθέσεις, στην βάση των οποίων εκδόθηκε και σχετικό μήνυμα το πρωί της Τρίτης από την Αστυνομία, έκαναν λόγο για τροχαίο ατύχημα κατά το οποίο ένας 19χρονος, που βρισκόταν σε αυτοκίνητο έχοντας ως συνοδηγό συνομήλικό του, παρέσυρε κατά λάθος τον 19χρονο στην προσπάθειά του να τον προσεγγίσει για να επιβιβαστεί κι αυτός στο όχημα. Σύμφωνα με εκείνες τις μαρτυρίες ο νεαρός έπεσε στο έδαφος και κτύπησε στο κεφάλι.

Στη πορεία, ωστόσο, και στη βάση και της θεληματικής κατάθεσης του 19χρονου οδηγού άλλαξαν άρδην τα δεδομένα με την υπόθεση να ανατίθεται χθες το απόγευμα στο ΤΑΕ Λάρνακας, που συνέλαβε τον ύποπτο.

Ο, επίσης, 19χρονος οδηγός τέθηκε υπό κράτηση και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος.

Οι εξετάσεις συνεχίζονται από το ΤΑΕ λάρνακας.