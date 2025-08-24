Πυροβολισμό από κυνηγετικό όπλο δέχθηκε ένας 44χρονος.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, λίγο πριν τις 5:00 το απόγευμα της Κυριακής, άντρας 44 ετών, μετέβη στον Αστυνομικό Σταθμό Πέρα Χωρίο Νήσου, όπου κατήγγειλε ότι λίγο νωρίτερα, ενώ βρισκόταν στην περιοχή για εργασία, τραυματίστηκε στο πόδι από πυροβολισμό, που ρίφθηκε από απόσταση περίπου 30 μέτρων, με κυνηγετικό όπλο, από κυνηγό.

Ο 44χρονος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας για περίθαλψη.

Ο εμπλεκόμενος κυνηγός επίσης παρουσιάστηκε στον Αστυνομικό Σταθμό Πέρα Χωρίου Νήσου.

Από τις μέχρι στιγμής εξετάσεις, το περιστατικό φαίνεται να συνέβη σε περιοχή ανοιχτή για το κυνήγι.