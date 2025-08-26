Τρία προδικαστικά ζητήματα θα θέσει ενώπιον του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστικού Συμβουλίου ο δικηγόρος της Δικαστού Ντόριας Βαρωσιώτου, σε σχέση με τον τερματισμό των υπηρεσιών της ως Επαρχιακός Δικαστής.

Πριν καν η διαδικασία εισέλθει στην ουσία, ο δικηγόρος Αχιλλέας Δημητριάδης που εκπροσωπεί την κ. Βαρωσιώτου, ανέφερε ότι θα εγείρει τα τρία ζητήματα διαδοχικά για εξέταση από το Δικαστήριο. Όπως είπε, ένα προκαταρτικό, ένα διαδικαστικό και το τρίτο η εξέταση της ουσίας της υπόθεσης.

Όσον αφορά στο πρώτο, είπε, «θέλουμε να εγείρουμε θέμα σύνθεσης του Συμβουλίου, όσον αφορά στο δεύτερο είναι ενώπιον σας και το τρίτο έχουμε την ένσταση του συναδέλφου και δέκα λόγους απόρριψης». Ήδη, χθες, τέθηκε το πρώτο που αφορά στη σύνθεση του Δικαστηρίου, ζητώντας την εξαίρεση τριών Δικαστών του Συμβουλίου. Το Δικαστήριο φαίνεται να πιάστηκε εξ απήνης, αφού δεν περίμενε την έγερση τέτοιου ζητήματος γι’ αυτό και μετά που τέθηκε, παρά την 30λεπτη διακοπή, δεν λήφθηκε απόφαση, αφού θεωρήθηκε ότι χρειαζόταν περισσότερος χρόνος για μελέτη.

Όσον αφορά στο προκαταρτικό ζήτημα, ο κ. Δημητριάδης επεσήμανε ότι η σημερινή σύνθεση Συμβουλίου πάσχει «διότι μέλη της σημερινής σύνθεσης ήταν μέλη του μεταβατικού Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου που διόρισαν την ενιστάμενη στη θέση του μόνιμου Δικαστή Επαρχιακού και της έστειλαν επιστολή διορισμού. Με αυτό τον τρόπο, τρία μέλη έχουν πάρει θέση για κάτι που θα είναι επίδικο θέμα». Ο κ. Δημητριάδης, συνεχίζοντας, επεσήμανε ότι κάποιοι που ήταν στο μεταβατικό Συμβούλιο είναι τώρα στο Συνταγματικό και στην πραγματικότητα σήμερα θα κρίνουν τη νομιμότητα της θέσης που εξέφρασαν με διαφορετικό καπέλο τότε.

Από πλευράς του, ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου, κ. Αντώνης Λιάτσος, διερωτήθηκε γιατί τρία μέλη και όχι πέντε που ήταν το σύνολο του Συμβουλίου, με τον κ. Δημητριάδη ν’ απαντά ότι «όντως ήταν πέντε τα μέλη, τα δύο όμως είχαν εξαιρεθεί από τη διαδικασία». Ο κ. Λιάτσος υπέδειξε πως τα μέλη εξαιρέθηκαν «στη διαδικασία διορισμού, στις συνεντεύξεις. Ο διορισμός επί δοκιμασία έχει να κάνει από το Ανώτατο τότε Δικαστικό Συμβούλιο. Δεν έχει να κάνει μόνο με τους τρεις, έχει να κάνει με τους πέντε».

Στη συνέχεια, ο κ. Δημητριάδης επεσήμανε πως δεν αναφέρεται στους πέντε αλλά στους τρεις, ήτοι τους κ.κ. Αντώνη Λιάτσο, Τεύκρο Οικονόμου και Νικόλαο Σάντη. Ο ίδιος υπέδειξε πως «είναι περίεργο, άτομο που εξαιρέθηκε κατά τη διαδικασία να συμμετέχει στον διορισμό. Το θέμα αυτό της εξαίρεσης έχει να κάνει με το ότι δεν δόθηκε ειδοποίηση, ότι παραβιάστηκε το δικαίωμα για ακρόαση, ότι δεν υπήρχαν πρακτικά», κατέληξε ο συνήγορος της Δικαστού.

Από πλευράς του, ο δικηγόρος που εκπροσωπεί το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, Πόλυς Πολυβίου, επεσήμανε πως «ήρθε ένα θέμα ενώπιον σας. Έχετε καθήκον να το αποφασίσετε και δεν υπάρχει τίποτε άλλο».

Το Δικαστήριο διέκοψε για να εξετάσει το θέμα που ηγέρθηκε και επανερχόμενο αποφάνθηκε ότι «είναι ιδιαίτερα σοβαρό ζήτημα και ως εκ τούτου δεν μπορεί να αποφασιστεί σε ολιγόλεπτο διάλειμμα. Δεν μπορεί να συνεχίσει η εκδίκαση της υπόθεσης. Και το προδικαστικό και η εκδίκαση της υπόθεσης θα μείνει εντός Σεπτεμβρίου σε ημερομηνία που θα κοινοποιηθεί στις δύο πλευρές».

Ζήτημα προς εξέταση από το ΔΕΕ

Εκτός από το θέμα σύνθεσης του Δικαστηρίου, ο κ. Δημητριάδης θα ζητήσει όπως το θέμα του τερματισμού των υπηρεσιών της κ. Βαρωσιώτου παραπεμφθεί στο Δικαστήριο της ΕΕ (ΔΕΕ) στο Λουξεμβούργο.

Όπως αναφέρει, ενδεχόμενα να κριθεί αναγκαία στην περίπτωση που το Δικαστήριο διαφωνεί με τη θέση της ενιστάμενης Δικαστού, ότι το ισχύον νομικό σύστημα στην Κύπρο δεν επιτρέπει την επίκληση και ή εφαρμογή δοκιμαστικής περιόδου στους Δικαστές και τον τερματισμό τους εκτός του πλαισίου που ορίζεται.

Σε τέτοια περίπτωση, η πλευρά της κ. Βαρωσιώτου θα εγείρει προδικαστικά ερωτήματα:

Α) Δικαστής που διορίζεται σε μόνιμη για δοκιμαστική περίοδο, ελλείψει εθνικού νομοθετικού πλαισίου ή

Β) Τερματίζονται οι υπηρεσίες μόνιμου Δικαστή κατ’ επίκληση εκπνοής της δοκιμαστικής περιόδου, συνοπτικά χωρίς να τηρηθεί η πειθαρχική διαδικασία ή λόγοι τερματισμού που ισχύουν για τους υπόλοιπους Δικαστές.

Γίνεται επίκληση επίσης της νομολογίας του ΔΕΕ, στην οποία καταγράφονται τέσσερα κριτήρια ώστε η απόλυση δικαστικού προσώπου να μην καταπατά την αρχή της ισοβιότητας και να διασφαλίζεται η δικαστική ανεξαρτησία. Αυτά είναι η ύπαρξη κανονιστικού πλαισίου, αιτιολόγηση μόνο μέσω θεμιτών και επιτακτικών λόγων, τήρηση της αρχής της αναλογικότητας και μη πρόκλησης ευλόγων αμφιβολιών στους πολίτες ως προς την ανεξαρτησία των εθνικών Δικαστηρίων έναντι εξωγενών στοιχείων και ως προς την ουδετερότητα τους.

Το τρίτο προδικαστικό ζήτημα αφορά στην ένσταση που καταχώρησε ο δικηγόρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου υποστηρίζοντας ότι η ενιστάμενη δεν έχει έννομο συμφέρον και τα 10 σημεία απάντησης της κ. Βαρωσιώτου.